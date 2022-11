Ford Everest bỏ xa mọi đối thủ ở dự đoán SUV cỡ D của năm

Mẫu xe Mỹ vượt qua những đối thủ, hiện đứng đầu với lượng bình chọn 65%, trong khi đứng thứ hai là VinFast VF 8 chiếm 20%.

Phân khúc SUV/Crossover cỡ D trong khuôn khổ Car Awards 2022 có tất cả 5 ứng viên, với ba từ Nhật, một Mỹ và một của Việt Nam. Lúc này, Ford Everest có lượng bình chọn cao nhất, với 65%. Lần lượt đứng phía sau là VinFast VF 8 (20%), Toyota Fortuner (8%), Mazda CX-8 (6%) và Isuzu mu-X (1%).

Đây chỉ là dự đoán của độc giả, độc lập hoàn toàn với đánh giá của giám khảo. Điểm số do ban giám khảo chấm mới là kết quả cuối cùng.

Năm nay, Car Awards chỉ chấm các phân khúc có từ ba xe ra mắt trở lên trong thời gian tháng 12/2021-11/2022 để đảm bảo đây đều là các sản phẩm mới trong năm 2022, đồng thời có tính cạnh tranh đủ lớn giữa các sản phẩm.

Lượng bình chọn cao nhất phân khúc SUV/Crossover cỡ D hiện thuộc về Ford Everest. >>Chi tiết

>> Dự đoán ôtô của năm 2022

Ford Everest ra mắt vào tháng 7 và là thế hệ mới, thay đổi toàn bộ thiết kế nội, ngoại thất, thêm công nghệ, giá cao nhất 1,452 tỷ đồng. Xe bán ra 4 phiên bản, ngoài ba tùy chọn Titanium một cầu, hai cầu và Sport, có thêm bản giá thấp nhất là Ambiente giá 1,099 tỷ đồng.

Everest thế hệ mới vẫn sử dụng động cơ 2.0 dầu với hai biến thể bi-turbo (hai turbo) và turbo đơn. Bản cao nhất Titanium+ sử dụng động cơ bi-turbo, dẫn động 2 cầu. Các bản còn lại đều dùng turbo đơn và dẫn động một cầu.

Everest 2022 đang áp đảo các đối thủ tại phân khúc SUV/Crossver cỡ D cho danh hiệu Ôtô của năm. Ảnh: Ford

Cũng trong tháng 7, Isuzu mu-X 2022 ra mắt khách Việt, lột xác thiết kế, bổ sung gói an toàn ADAS. Xe vẫn nhập khẩu Thái Lan, bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 bản như thế hệ tiền nhiệm: B7 4x2 MT, B7 Plus 4x2 AT, Prestige 4x2 AT. Riêng bản mu-X Premium 4x4 AT cao cấp nhất lần đầu tiên xuất hiện. Giá bán 900-1.190 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 5, Toyota ra mắt Fortuner phiên bản mới 2022 với những thay đổi về công nghệ và giải trí, trong khi thiết kế giữ nguyên. Mẫu SUV lắp ráp các phiên bản máy diesel 2.8 và 2.4, trong khi máy xăng 2.7 nhập khẩu. Lần nâng cấp này chỉ áp dụng cho các bản diesel. Giá bán 1.026-1.470 triệu đồng.

Cùng tháng 5, Trường Hải ra mắt Mazda CX-8 2022 phiên bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam. Xe vẫn bán ra 4 phiên bản nhưng không còn bản Deluxe, thay vào đó là bản Premium 6S cấu hình 6 chỗ, dẫn động 2 cầu cao cấp nhất, giá 1,269 tỷ đồng.

Hai bản Premium một và hai cầu giá lần lượt 1,169 tỷ đồng, 1,259 tỷ đồng, không đổi so với bản cũ. CX-8 Luxury (một cầu) là bản thấp nhất, giá 1,079 tỷ đồng, tăng 20 triệu đồng so với bản tiền nhiệm.

VinFast VF 8 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 4, sau khi được giới thiệu với công chúng toàn cầu tại triển lãm Điện tử tiêu dùng CES, Mỹ, vào tháng Một. Mức giá 1.094-1.263 triệu đồng.

Mẫu xe cỡ D thuần điện phổ thông duy nhất trên thị trường xe Việt lắp gói pin cho tầm hoạt động 460-510 km sau mỗi lần sạc. Hai động cơ điện chia đều cho trục trước và sau, công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 640 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây (mục tiêu dự kiến). Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Ở những phân khúc khác, cuộc đua cho danh hiệu Ôtô của năm đều rất sôi nổi. Trong số đó, có những ứng viên lấn lướt dự đoán với tỷ lệ bình chọn vượt trội giống trường hợp Everest.

Car Awards 2022 càng về cuối năm càng trở nên sôi động. Độc giả tham gia dự đoán xe của năm ở mỗi phân khúc để có cơ hội nhận được các phần quà giá trị.

Bên cạnh đó, Car Awards 2022 còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác như Review My Car, Car Talks.

Mỹ Anh