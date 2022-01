Ford Bronco Raptor - chuyên gia offroad giá từ 70.000 USD

MỹChiếc SUV hướng đến khách hàng thích offroad, giá cao hơn F-150 Raptor.

Ford bổ sung thêm Bronco Raptor vào dòng xe địa hình của hãng, bên cạnh những F-150 Raptor, Ranger Raptor. Theo kế hoạch, mẫu SUV chuyên off-road sẽ bán ra vào cuối năm nay, giá từ 70.000 USD. Giá này cao hơn 3.000 USD đàn anh F-150 Raptor. Trong khi Bronco tiêu chuẩn giá từ 50.000 USD. Ở thị trường Mỹ, Ford Bronco Raptor cạnh tranh với đối thủ Jeep Wrangler Rubicon 392, giá 76.400 USD.

Bronco phiên bản Raptor giá từ 70.000 USD. Ảnh: Ford

Bronco Raptor rộng hơn 250 mm so với Bronco 4 cửa tiêu chuẩn và ngoại hình tạo sự khác biệt khi nhận diện so với Bronco bình thường. Xe dài 4.851 mm, rộng 2.177 mm, cao 1.976 mm. Trọng lượng 2.600 kg. So với bản tiêu chuẩn, Bronco Raptor nâng cấp hệ thống treo, giúp tăng hình trình trước lên 60% và hành trình sau thêm 40%. Khoảng sáng gầm tăng lên 332 mm. Chắn bùn gọn và rộng hơn.

Ford trang bị cho Bronco Raptor động cơ EcoBoost 3.0 V6, công suất 400 mã lực, mô-men xoắn cực đại 563 Nm. Công suất và mô-men xoắn giống với Ford Explorer ST, theo Motor1. So với đối thủ Wrangler Rubicon 392, công suất của Bronco thấp hơn 75 mã lực và mô-men xoắn cực đại nhỏ hơn 74 Nm.

Bronco Raptor sử dụng hộp số tự động 10 cấp giống như Ranger Raptor và F-150 Raptor. Hệ dẫn động 4 bánh với bảy chế độ lái cải tiến với ly hợp công suất cao với nhu cầu chạy sa mạc. Riêng chế độ đường mòn, Ford thêm chế độ lái một bàn đạp (one-pedal) cho Bronco Raptor. Khả năng kéo của xe cũng cải thiện, ở chế độ Tow/Haul mới cho sức kéo 2.041 kg, cao hơn 454 kg so với tiêu chuẩn.

Tấm ốp cản trước bằng thép chịu lực có thể tháo rời để có khoảng sáng gầm thoáng hơn và tích hợp móc kéo. Khung xe gia cố thanh ngang cột B và cột C, giúp độ cứng xoắn thân xe tăng 50%. Bộ lốp địa hình 37 inch tiêu chuẩn BF Goodrich. Bronco Raptor trang bị tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng 12 inch, camera 360, tùy chọn gói tinh năng cao cấp với hệ thống âm thanh B&O 10 loa và điều khiển hành trình thích ứng.

Theo kế hoạch, hãng xe Mỹ nhận đặt hàng từ tháng 3 và rao xe vào cuối năm.

Minh Vũ