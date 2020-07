Ford Bronco Sport ra mắt - 'chuyên gia' địa hình

MỹMẫu SUV thế hệ mới làm sống lại một trong những biểu tượng off-road của Ford, bán ra từ cuối 2020, giá từ 28.200 USD.

Ngày 13/7, Ford giới thiệu Bronco thế hệ mới, cạnh tranh với Jeep Wrangler. Bronco là dòng xe từng làm nên tên tuổi của thương hiệu tại thị trường Mỹ. Hãng xe Mỹ cho biết, Bronco Sport là dòng sản phẩm chủ lực, hướng đến khách thích off-road.

Mẫu SUV nằm giữa Escape và Ecosport. Xe dài 4.387 mm, rộng 2.088 mm, cao từ 1.783 - 1.890 mm và chiều dài cơ sở ở mức 2.670 mm. So với Escape, Bronco Sport ngắn hơn 198 mm, hẹp hơn 86 mm và cao hơn 147 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 41 mm. Trong khi chiều dài của EcoSport là 4.097 mm.

Chuyên gia off-road Bronco Sport. Ảnh: Ford

Nội thất của Bronco Sport thiết kế tối giản, hướng đến tính tiện dụng. Xe lắp màn hình thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8 inch, lỗ thông gió lấy cảm hứng từ F-150. Xe đi kèm năm gói trang trí gồm Base, Big Bend, Outer Banks, Badlands và First Edition.

Bản tiêu chuẩn Base với thiết kế tối giản, trong khi bản Big Bend có thêm ghế bọc vải dễ lau chùi, hàng ghế hai có thể gập lại, mở cửa không cần chìa, khởi động nút bấm, sàn khoang hành lý bằng cao su. Bản Outer Banks sang trọng hơn với ghế da, có sưởi và chỉnh điện. đèn nội thất, khởi động xe từ xa, bảng đồng hồ với màn hình kỹ thuật số 6,5 inch.

Bronco Badlands tập trung vào tính năng off-road dựa trên bản Big Bend. Trong khi bản First Edition phát triển từ Badlands, sản xuất giới hạn 2.000 chiếc. Bản giới hạn đặc biệt First Edition sử dụng các điểm nhấn màu đen, gói towing (kéo xe), vành hợp kim 17 inch kết hợp với lốp địa hình. Nội thất với ghế bọc da Navy Pier, vô-lăng bọc da có sưởi, cửa sổ trời chỉnh điện và hệ thống âm thanh B&O 10 loa.

Hãng xe Mỹ trang bị cho Bronco hệ thống an toàn tiêu chuẩn Co-Pilot 360 của Ford, các tính năng như tránh va chạm trước với phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giữ làn, camera lùi, đèn pha tự động. Tùy chọn nâng cấp lên gói Co-Pilot360 Assist +, thêm kiểm soát hành trình thích ứng hỗ trợ start/stop và đi làn giữa, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ màn hình điều hướng bằng giọng nói.

Bronco Sport có hai lựa chọn động cơ gồm bản cấp thấp với cỗ máy 1.5 EcoBoost ba xi-lanh công suất 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 257 Nm. Trong khi bản Badlands và First Edition dùng động cơ 2.0 EcoBoost bốn xi-lanh công suất 245 mã lực, mô-men xoắn 372 Nm.

Cả hai đều ghép nối với hộp số tự động tám cấp, riêng bản động cơ 2.0 thêm tính năng làm mát và hệ thống SelectShift với lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Xe trang bị hệ thống quản lý địa hình GOAT (Goes Over Any Terrain) bao gồm các chế độ Normal, Eco, Sport, Slippery và Sand.

Các tính năng off-road không dừng lại ở đó, Bronco Sport cung cấp hệ thống Trail Control, giống như điều khiển hành trình cho xe địa hình. Khi kích hoạt, xe có thể di chuyển với tốc độ lên tới 32 km/h hoặc 10 km/h và ngược lại và tự động ga hoặc phanh. Cho phép tài xế tập trung vào điều khiển thay vì lo lắng vào phanh hoặc tăng tốc.

Nội thất các bảm Outer Banks, Badlands và First Edition bọc da. Ảnh: Ford

Với những người thích off-road có thể chọn bản Badlands và First Edition, cả hai đều có hệ thống 4x4 tiên tiến hơn với bộ truyền động ly hợp kép độc quyền trong phân khúc, cùng khóa vi sai.

Xe sử dụng hệ thống treo có thể điều chỉnh độc đáo với giảm xóc sau monotube lớn hơn, lò xo mềm hơn và thanh antiroll khớp nối lớn hơn. Ngoài ra còn có bảo vệ gầm, các chế độ GOAT bổ sung (Mud/Ruts và Rock Crawl), vành 17 inch đi kèm lốp địa hình.

Khi trang bị đầy đủ các tính năng off-road, Bronco Sport có khoảng sáng gầm lên tới 224 mm, cao nhất phân khúc. Xe có góc tới 30,4 độ, góc thoát 33,1 độ và góc vượt đỉnh dốc 20,4 độ, lớn hơn chiếc Jeep Compass Trailhawk. Khả năng lội nước với mức nước 599 mm.

Theo kế hoạch, Ford Bronco Sport sẽ bán ra từ cuối năm 2020, giá khởi điểm từ 28.200 USD.

Minh Vũ