Florida áp tình trạng khẩn cấp vì nguy cơ vỡ hồ nước thải

MỹFlorida tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sơ tán hạt Manatee khi khoảng 1,8 tỷ lít nước trong hồ chứa nước thải Piney Point đe dọa quét sạch khu vực.

Tình trạng khẩn cấp được Thống đốc Florida Ron DeSantis ban bố ngày 3/4, áp dụng với toàn bộ hạt Manatee do "nguy cơ vỡ hồ chứa nước thải phía nam nhà máy Piney Point". Thống đốc Florida dự kiến tới gặp các quan chức hạt Manatee ngày 4/4.

Sở An toàn Công cộng hạt Manatee thuộc bang Florida trước đó cũng ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh sơ tán toàn bộ khu vực quanh hồ chứa Piney Point, do sự cố rò rỉ có nguy cơ làm vỡ hồ chứa ở khu vực Tampa và có thể làm núi chất thải chứa phốt pho đổ sập. Số chất thải này do quá trình sản xuất phân bón và khai thác đá phốt phát tạo ra.

"Khoảng 1,8 tỷ lít nước nguy cơ tràn ra từ hồ chứa và quét qua khu vực xung quanh trong vòng vài giây đến vài phút. Trong hai hồ chứa tại đó có chất thải có hại cho sự sống trên cạn lẫn dưới biển"", Scott Hopes, người đứng đầu hạt Manatee, cho biết song không nói rõ chất thải đó là gì.

Hồ chứa tại nhà máy Piney Point ở hạt Manatee thuộc bang Florida, Mỹ, ngày 4/2. Ảnh: Bradenton.

Người dân sống trong bán kính 1,6 km ở phía bắc và gần 1 km ở phía nam hồ chứa nhận được cảnh báo qua tin nhắn, yêu cầu họ rời khỏi nhà ngay lập tức vì nguy cơ vỡ đập "hiển hiện". Giới chức cũng đã đóng cửa đường cao tốc gần hồ chứa.

Sự cố rò rỉ trên tường bao hồ chứa rộng 33 hecta, sâu 8 mét này được phát hiện trước đó khoảng một tuần, dân cư trong khu vực được sơ tán từ hôm 1/4, giới chức địa phương cho biết. Chính quyền bang đang triển khai các nguồn lực tới khu vực này, bao gồm máy bơm và các loại máy móc khác, để xử lý sự cố rò rỉ hồ chứa.

Jacob Sauer, giám đốc Sở An toàn Công cộng hạt Manatee, cho biết đội chuyên gia và kỹ sư làm việc suốt đêm để khắc phục sự cố rò rỉ hồ chứa Piney Point nhưng không thành công.

Các kỹ sư tại hiện trường cho biết tường bao tại điểm rò rỉ đã lệch sang một bên và "tình hình đang trở nên nghiêm trọng".Toàn bộ chỉ huy chiến dịch khắc phục sự cố và dân sống quanh đó được lệnh sơ tán.

Nhà máy Piney Point và khu vực xung quanh. Đồ họa: Bing.

Nhà máy Piney Point nằm cách thành phố Tampa của bang Florida khoảng 64 km về phía nam. Mật độ dân số quanh khu vực nhà máy là "cực thấp", Hopes cho biết. "Chúng tôi cố gắng xử lý số nước thải này trong khoảng 20 năm, song không thành công", Hopes nói.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)