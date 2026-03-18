Flick sẽ giải nghệ sau khi rời Barca

Tây Ban NhaHLV Hansi Flick phủ nhận đồng ý gia hạn với Barca, nhưng khẳng định đội bóng xứ Catalonia sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân.

Sáng 17/3, tân Chủ tịch Joan Laporta cho biết CLB sắp đạt thỏa thuận gia hạn với Flick đến năm 2028, dù hợp đồng hiện tại còn hiệu lực tới 2027. Nhưng đến buổi họp báo trước trận Barca gặp Newcastle ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào buổi trưa cùng ngày, nhà cầm quân người Đức tỏ ra thận trọng.

HLV Hansi Flick (trái) trò chuyện với Joan Laporta sau cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Barca nhiệm kỳ 2026-2031 tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Flick không muốn làm lu mờ cuộc đối đầu quan trọng, đồng thời cho rằng chưa phải thời điểm thích hợp để bàn về tương lai khi mùa giải vẫn đang diễn ra. Ông nhấn mạnh cần thêm thời gian để cùng gia đình cân nhắc, nhưng tiết lộ Barca sẽ là đội bóng cuối cùng ông dẫn dắt.

"Tôi thích làm việc tại đây, nhưng cũng coi trọng sự độc lập", nhà cầm quân người Đức cho biết. "Tôi có một gia đình lớn và luôn nhận được sự ủng hộ. Đây là bóng đá và tôi luôn cố gắng mang lại điều tốt nhất cho đội bóng. Tôi không nghĩ đến việc đi nơi khác. Đây sẽ là công việc cuối cùng của tôi và điều đó khiến tôi hài lòng".

HLV 61 tuổi cũng khẳng định không muốn các vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến đội bóng. Barca sẽ tiếp Newcastle ở lượt về vòng 1/8 Champions League, sau khi hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân St James' Park.

"Đây không phải lúc để nói về gia hạn. Chúng tôi có trận đấu quan trọng với tương lai CLB. Tôi rất hạnh phúc ở đây, nhưng cần trao đổi với gia đình. Mọi thứ vẫn còn thời gian", ông nói thêm.

HLV Hansi Flick trong buổi họp báo trước trận Barca gặp Newcastle ở lượt về vòng 1/8 Champions League ngày 17/3/2026. Ảnh: AP

Flick nhiều lần bày tỏ sự hài lòng khi làm việc tại Barcelona cũng như cuộc sống ở thành phố này. Ông giữ quan hệ tốt với ban lãnh đạo, đặc biệt là Joan Laporta - người vừa tái đắc cử Chủ tịch Barca với chiến thắng áp đảo, cùng sự gắn kết chặt chẽ với các cầu thủ.

Vì vậy, nội bộ CLB vẫn tin tưởng ông sẽ gia hạn hợp đồng, theo báo Tây Ban Nha Marca. Ở lần gia hạn gần nhất, hai bên đạt thỏa thuận trước khi mùa giải khép lại nhưng chờ đến khi kết thúc mới công bố chính thức. Khi đó, Flick ký hợp đồng đến 2027, thể hiện xu hướng ưu tiên các cam kết ngắn hạn. Nếu mọi việc diễn ra như kỳ vọng của ban lãnh đạo, ông sẽ gia hạn thêm một năm, kéo dài hợp đồng đến 2028.

Flick từng thi đấu cho SV Sandhausen, Bayern Munich, 1. FC Koln và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện trong vai trò cầu thủ kiêm HLV tại Victoria Bammental, trước khi dẫn dắt Hoffenheim từ năm 2000 và giúp đội thăng hạng lên Regionalliga Sud (giải hạng Tư bóng đá Đức).

Giai đoạn 2006-2014, ông làm trợ lý cho HLV Joachim Low ở đội tuyển Đức, góp phần vào chức vô địch World Cup 2014. Sau đó, Flick giữ chức Giám đốc Thể thao của LĐBĐ Đức từ 2014 đến 2017.

Năm 2019, ông trở lại Bayern với vai trò trợ lý, trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng thay Niko Kovac. Ông gây tiếng vang trong hai mùa dẫn dắt Bayern, trong đó có cú ăn sáu ở mùa 2019-2020, gồm Bundesliga, Cup Quốc gia Đức, Champions League, Siêu Cup Đức, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup. HLV người Đức dẫn dắt Bayern 86 trận, thua 7, hòa 9, thắng 70, đạt tỷ lệ thắng 81,40%.

Flick đến Barca từ hè 2024, đã dẫn dắt đội 104 trận, trong đó thua 16, hòa 10 và thắng 78 trận - đạt tỷ lệ 75%. Ông giúp CLB giành 4 danh hiệu, gồm một La Liga, một Cup Nhà Vua và hai Siêu Cup Tây Ban Nha.

Hồng Duy (theo Marca)