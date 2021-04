Flick: 'Bayern phải ngăn PSG đưa bóng lên hàng công'

Theo HLV Hansi Flick, ngăn PSG chuyền bóng cho những Neymar, Mbappe sẽ là chìa khóa chiến thuật quan trọng với Bayern ở tứ kết Champions League.

"PSG sở hữu hàng thủ chắc chắn và có những cầu thủ tấn công ngoại hạng. Chúng tôi sẽ phải cắt các đường chuyền bóng của họ lên cho hàng công. Và để làm được điều đó, Bayern cần đá rát, áp sát càng sớm càng tốt mỗi khi PSG có bóng", Flick nói hôm 6/4 trong cuộc họp báo trước trận lượt đi tứ kết.

Flick thiếu cả Lewandowski và Gnabry khi đá lượt đi với PSG. Ảnh: Reuters.

Bayern sẽ chơi trận tứ kết lượt đi trên sân nhà. Một tuần sau đó, PSG có lợi thế chơi trận lượt về tại Paris.

Trong trận chung kết mùa trước, Bayern thắng PSG với tỷ số 1-0. So với lần đối đầu đó, PSG đã thay HLV Thomas Tuchel bằng Mauricio Pochettino. Họ cũng không còn trung vệ Thiago Silva.

"Chiến thắng trong trận chung kết mùa trước không liên quan gì đến trận tứ kết sắp tới. Đây là một trận đấu mới. PSG có một đội bóng mới và một HLV mới. Tuy nhiên, nhìn chung họ không thay đổi quá nhiều. Chúng tôi cần tổ chức tốt việc kiểm soát bóng. Nếu mất bóng, chúng tôi cần nhanh chóng gây áp lực. Trong khâu tấn công, chúng tôi cần thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao hơn một chút so với trận thắng Leipzig", Flick nhấn mạnh.

Về lực lượng, Bayern đang thua thiệt so với PSG. Tiền đạo ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng Đức, Robert Lewandowski sẽ phải nghỉ cả hai trận tứ kết do chấn thương. Tiền đạo cánh Serge Gnabry thì phải nghỉ trận lượt đi do nhiễm Covid-19.

Ở trận gần nhất, khi thiếu Lewandowski và cho Gnabry khởi đầu trên ghế dự bị, Bayern vẫn chơi tốt. Họ thắng 1-0 ngay trên sân của Leipzig, đối thủ đang đứng thứ hai và cạnh tranh chức vô địch Bundesliga.

Flick nhận xét: "Chúng tôi để lọt lưới ít hơn trước. Chúng tôi đã chơi chắc chắn, gắn kết hơn và hạn chế được các lỗ hổng. Điều này sẽ rất quan trọng cho trận tứ kết với PSG".

Thanh Quý (theo Tz)