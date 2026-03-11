Flick: 'Barca mất bóng quá nhiều trước Newcastle'

AnhHLV Hansi Flick thừa nhận Barca gặp khó trước lối chơi giàu tốc độ và pressing mạnh của Newcastle, trong trận hòa 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trên sân St James’ Park tối 10/3, Barca kiểm soát bóng 54%, nhưng không tạo nhiều cơ hội nguy hiểm. CLB xứ Catalonia dứt điểm 9 lần với 2 cú trúng đích - so với 16 và 4 của Newcastle. Sau khi để Harvey Barnes chọc thủng lưới ở phút 86, họ kịp gỡ hòa nhờ quả phạt đền của Lamine Yamal ở phút bù thứ sáu.

Sau trận, HLV Hansi Flick cho biết ông hài lòng với kết quả đạt được trong bối cảnh đây là "trận đấu rất khó khăn, diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt và trước đối thủ giàu năng lượng". Nhà cầm quân người Đức đặc biệt khen ngợi khả năng phòng ngự, nhưng thẳng thắn chỉ ra hạn chế khi kiểm soát bóng.

"Chúng tôi không chơi tốt khi có bóng, mất bóng quá nhiều và đó chính là điều Newcastle mong muốn", ông nói. "Chúng tôi biết khi họ chuyển trạng thái thì rất nhanh. Đây không phải trận đấu dễ dàng, nhưng tôi rất hài lòng với đội bóng, đặc biệt là hàng phòng ngự. Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt trên sân".

HLV Hansi Flick phản ứng trong trận Barca hòa Newcastle 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân St. James’ Park, Newcastle, Anh ngày 10/3/2026. Ảnh: AS

HLV 61 tuổi cũng thừa nhận khả năng các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi thể lực sau chuỗi trận căng thẳng. "Có thể chúng tôi đã mệt, nhưng toàn đội vẫn chơi với cường độ cao trong bầu không khí như thế này và trước đối thủ mạnh. Tôi rất hài lòng với những gì thấy ở khâu phòng ngự, dù chúng tôi cần chơi tốt hơn nhiều khi cầm bóng", Flick nói thêm.

Flick nhấn mạnh việc nghỉ ngơi là ưu tiên trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Barca đã bị loại khỏi Cup Nhà vua, nhưng vẫn phải căng mình cho hai đấu trường La Liga và Champions League. Ngày 15/3, họ trở về sân nhà gặp Sevilla ở vòng 28 La Liga rồi tái đấu Newcastle ở lượt về vòng 1/8 Champions League sau đó ba ngày.

"Lúc này các cầu thủ cần nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu vào Chủ nhật. Chúng tôi sẽ có vài ngày để chuẩn bị, nhưng sẽ không có nhiều thời gian nghỉ. Khi thi đấu ở cấp độ như Champions League và La Liga, việc phải chơi mỗi hai hoặc ba ngày là điều bình thường", Flick bày tỏ.

Tương tự ông thầy người Đức, Pau Cubarsi cho rằng Barca phòng ngự tốt dù chịu sức ép lớn. "Chúng tôi đã chơi một trận rất tốt, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Chúng tôi biết làm khách tại đây luôn rất khó khăn, bầu không khí trên sân gây áp lực lớn nên toàn đội phải tập trung cao độ, trung vệ 19 tuổi nói.

Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng nhắc đến tình huống đội nhà thủng lưới từ pha đệm cận thành của Barnes. Theo anh, chỉ một chi tiết nhỏ trong khâu tổ chức phòng ngự đã khiến Barca phải trả giá, đồng thời thừa nhận CLB tấn công không hiệu quả. "Chúng tôi không chơi tốt ở phía trên. Đôi khi bạn phải lùi sâu hoặc giữ khối đội hình ở tầm trung để đạt được kết quả tốt", Cubarsi nói, đồng thời đánh giá cao đóng góp của Dani Olmo khi vào sân từ ghế dự bị và mang lại năng lượng mới cho mặt trận tấn công. Chính Olmo mang về quả phạt đền để Yamal ghi bàn ấn định tỷ số hòa.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)