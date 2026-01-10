Fletcher mù mờ về tương lai tại Man Utd

AnhTrước trận gặp Brighton ở vòng ba FA Cup, HLV tạm quyền Darren Fletcher thừa nhận chưa nói chuyện với đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe về tương lai cũng như kế hoạch dài hạn của Man Utd.

Trong buổi họp báo trước trận hôm 9/1, Fletcher cho biết mới chỉ nói chuyện với CEO Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox từ khi làm HLV tạm quyền.

"Họ trao cho tôi toàn quyền trong hai trận đấu, từ chuẩn bị, lựa chọn nhân sự đến dẫn dắt đội bóng. Ngoài hai người đó, tôi không có bất kỳ cuộc trao đổi nào với các lãnh đạo cấp cao khác", HLV 41 tuổi cho biết. "Tôi chỉ tập trung vào công việc trước mắt, chuẩn bị cho hai trận đấu này. Không có suy nghĩ hay cuộc trò chuyện nào về tương lai của tôi".

HLV Darren Fletcher vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Man Utd hòa Burnley 2-2 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh ngày 7/1. Ảnh: Reuters

Man Utd đang tìm kiếm một HLV tạm quyền cho phần còn lại của mùa giải, sau khi chấm dứt triều đại 14 tháng không mấy thuyết phục của Ruben Amorim hồi đầu tuần.

Theo kênh Sky Sports, Ole Gunnar Solskjaer dự kiến có buổi gặp trực tiếp ban lãnh đạo Man Utd để thảo luận về vai trò HLV tạm quyền hôm nay 10/1. Michael Carrick - một ứng viên khác - thì đã làm việc với CLB trong tuần này. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford được cho là chưa vội đưa ra quyết định và nhiều khả năng sẽ chưa công bố HLV mới trước trận gặp Brighton.

Trong trận đầu tiên của Fletcher với vai trò tạm quyền, Man Utd bị Burnley cầm hòa 2-2, dù có thời điểm vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Benjamin Sesko.

Về vấn đề tâm lý khi rơi chiến thắng trước Burnley, Fletcher cho biết ban huấn luyện tập trung vào đối thoại và phân tích video. "Bóng đá luôn có thất vọng. Điều quan trọng là cầu thủ phải tin rằng trong 90 phút, họ luôn có cơ hội thay đổi cục diện. Không có gì là hoàn hảo cả. Chúng tôi phải học cách chấp nhận, tin tưởng và tiếp tục chiến đấu", ông nói.

Nhà cầm quân người Scotland khẳng định Cup FA là mục tiêu quan trọng của Man Utd mùa này. "Man Utd là CLB được xây dựng để giành danh hiệu", ông nhấn mạnh. "Cup FA là giải đấu đặc biệt, là danh hiệu đầu tiên của tôi thời còn là cầu thủ. Trong bối cảnh không đá Cup châu Âu và đã bị loại khỏi Cup Liên đoàn, đây là giải đấu mà chúng tôi phải cạnh tranh để vô địch".

Fletcher cũng bày tỏ niềm tự hào với học viện Man Utd, sau màn trình diễn ấn tượng của tài năng 18 tuổi Shea Lacey khi vào sân từ ghế dự bị trận gặp Burnley. "CLB này được xây dựng trên nền tảng Học viện. Chúng tôi có một Học viện tuyệt vời, với bề dày lịch sử khó CLB nào trên thế giới sánh kịp", ông nói.

Cựu danh thủ 41 tuổi cho rằng các cầu thủ trẻ đều chăm chỉ, khiêm tốn, giàu tiềm năng nhưng cần thời gian và sự kiên nhẫn. "Chúng ta đôi khi đòi hỏi quá nhiều ở những người trẻ. Nhiệm vụ của chúng tôi là hướng dẫn, chấp nhận sai lầm và giúp họ trưởng thành, thành những cầu thủ, con người của Man Utd", ông bày tỏ.

Hồng Duy (theo ESPN, Sky Sports, Manutd.com)