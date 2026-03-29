FLC tính làm loạt dự án 150.000 tỷ đồng ở Gia Lai

FLC đề xuất các dự án mở rộng sân bay, logistics, du lịch, khu đô thị... với tổng quy mô vốn 150.000 tỷ đồng ở Gia Lai sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất.

Ngày 28/3, trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) để nghiên cứu, đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn ở Gia Lai.

Các dự án này gồm mở rộng sân bay, phát triển logistics, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị với tổng vốn lên đến 150.000 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng nhận chủ trương chủ trương đầu tư khu phức hợp Đak Đoa với tổng mức đầu tư 8.267 tỷ đồng. Theo kế hoạch, FLC dự kiến khởi công dự án này cuối tuần sau. Đây là một tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, sân golf 36 hố, trung tâm hội nghị, giải trí với mục tiêu thu hút du khách từ các thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).

Các động thái này được FLC triển khai ngay sau khi doanh nhân Trịnh Văn Quyết trở lại với vai trò Chủ tịch tập đoàn này sau 4 năm rời vị trí. Hôm 27/3, ông Quyết nói rằng với dự án ở Đăk Đoa, FLC đang thiết kế dòng sản phẩm mới với mục tiêu đem đến trải nghiệm thực sự khác lạ cho du khách khi đến với cao nguyên.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản MOU cho 273 dự án. Tổng vốn đăng ký và dự kiến rót vào tỉnh khoảng 850.000 tỷ đồng, tương ứng 33 tỷ USD.

Trong đó, 142 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương có vốn đăng ký hơn 225.000 tỷ đồng. 131 dự án còn lại ký biên bản MOU với mức đầu tư dự kiến hơn 606.000 tỷ.

Sau hợp nhất cùng Bình Định, tỉnh Gia Lai mới có diện tích tự nhiên hơn 21.500 km2 - lớn thứ nhì cả nước, dân số 3,5 triệu người. Năm ngoái, GRDP của Gia Lai đạt 7,2%, quy mô GRDP gần 270.700 tỷ đồng. Tỉnh thu hút được 192 dự án đầu tư, trong đó gồm 16 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 160.000 tỷ.

