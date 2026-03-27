Doanh nhân Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC

Tại một tọa đàm ở Gia Lai sáng 27/3 do FLC tổ chức, ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Tập đoàn sau 4 năm vắng bóng.

Mở đầu sự kiện, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực FLC giới thiệu các đại biểu tham dự. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết được nhắc đến với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Quyết xuất hiện công khai tại một sự kiện của Tập đoàn FLC, sau khi tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1/2026. Khi đó, ông vẫn được FLC nhắc đến với vai trò cựu Chủ tịch, kiêm nhà sáng lập tập đoàn.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC tại sự kiện ở Gia Lai sáng 27/3. Ảnh: Anh Tú

Tiền thân của Tập đoàn FLC là Công ty cổ phần Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (SMiC), được ông Quyết thành lập từ năm 2001. Thời đầu ban đầu, công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn luật, quản lý đầu tư.

Từ năm 2010, FLC mở rộng hoạt động, tập trung đẩy mạnh sang bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và hàng không vào 2019, tạo nên tên tuổi trên thị trường. Ông Quyết giữ vai trò Chủ tịch HĐQT FLC cho đến đầu năm 2022. Sau đó, ông vướng vào lao lý và rời chức.

Trước khi ông Quyết trở lại khoảng vài tháng, FLC tiếp quản lại quyền điều hành hãng hàng không Bamboo Airways vào cuối tháng 9/2025. Ở thời kỳ cao điểm, Bamboo Airways từng vận hành 30 tàu bay, trong đó có cả đội bay thân rộng xuyên lục địa. FLC đang đặt mục tiêu đưa đội bay trở lại quy mô 30 tàu.

Với mảng bất động sản, doanh nghiệp này vẫn xác định đây là mảng chủ lực. Doanh nghiệp cho biết sở hữu 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó trọng điểm là Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai. Thời gian tới, doanh nghiệp của ông Trịnh Văn Quyết cũng dự kiến triển khai trở lại một số dự án.

Từ đầu tháng 3, FLC cũng thông báo cổ đông có thể "trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu" thông qua Công ty Chứng khoán Artex. Theo FLC, Chứng khoán Artex là đầu mối trực tiếp thực hiện các công việc như cập nhật sổ đăng ký cổ đông, cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc thay đổi thông tin.

Anh Tú