FLC dự kiến giao dịch lại cổ phiếu từ quý I/2026

Theo CEO Bùi Hải Huyền, cổ phiếu FLC có thể giao dịch trở lại sớm nhất trên UPCoM vào quý I/2026, sau khi doanh nghiệp phát hành các báo cáo tài chính.

Sáng 11/11, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai với 216 cổ đông tham dự, chiếm 35,6% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phần thảo luận, khoảng hai phần ba câu hỏi cổ đông đặt ra cho ban lãnh đạo FLC liên quan tới công bố thông tin và tình trạng cổ phiếu tập đoàn này. "Khi nào FLC hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán, và thời điểm nào cổ phiếu được giao dịch trở lại?", ông Nguyễn Khắc Minh, người sở hữu hàng trăm nghìn cổ phiếu của FLC, hỏi.

Trước đó, gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị đình chỉ giao dịch từ tháng 2/2023.

Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền cho biết tập đoàn đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán, cung cấp hồ sơ sơ bộ để họ có thể đánh giá bước đầu. Theo bà, Hội đồng quản trị (HĐQT) FLC tại phiên họp cũng trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Sau khi được phê duyệt, HĐQT sẽ làm việc cùng kiểm toán để "đẩy nhanh tối đa" quá trình phát hành báo cáo tài chính. FLC dự kiến công bố báo cáo kiểm toán còn tồn đọng trong năm nay. Trong quý I hoặc đầu quý II/2026, công ty sẽ phát hành báo cáo của năm 2025.

Tiếp đó, tập đoàn sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận cho cổ phiếu được mua bán trở lại. "FLC dự kiến cổ phiếu giao dịch trên UPCoM sớm nhất từ quý I/2026", bà Huyền thông tin.

Bà Bùi Hải Huyền, CEO FLC tại phiên họp sáng 11/11. Ảnh: FLC

CEO FLC khẳng định việc tạm đình chỉ giao dịch không làm mất đi quyền sở hữu cổ phần của cổ đông, và không ảnh hưởng đến quyền của người nắm giữ cổ phiếu.

Với bất động sản - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FLC, Phó tổng giám đốc Lê Doãn Lĩnh cho biết công ty có 50 dự án tại 11 tỉnh, thành phố sau sáp nhập. "Quỹ đất mà doanh nghiệp đang sở hữu lên tới hơn 10.000 ha", ông Linh cho hay.

Ông Linh cũng thông tin tiến độ hoàn thành, bàn giao căn hộ tại một số dự án của FLC. Chẳng hạn, dự án căn hộ cao cấp ở Đại Mỗ (Hà Nội) vượt tiến độ 1 năm và dự kiến bàn giao hơn 400 căn hộ cho khách hàng vào giữa năm 2026. Với tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tại Quảng Trị, công ty đặt mục tiêu hoàn thành khối khách sạn cao 13 tầng vào năm sau.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng nghiên cứu, xúc tiến đầu tư tại các thị trường mới tiềm năng như Lào Cai, TP HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai... 9 tháng đầu năm nay, FLC ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản khoảng 1.800 tỷ đồng.

Các cổ đông FLC biểu quyết tại phiên họp bất thường, sáng 11/11. Ảnh: FLC

Liên quan tới mảng hàng không, sau khi tiếp nhận lại Bamboo Airways, bà Bùi Hải Huyền cho biết tập đoàn đang làm việc với một số đối tác trong nước, quốc tế có kinh nghiệm, thuê - mua tàu bay và tài chính để tìm giải pháp hợp tác và hỗ trợ vốn đầu tư cho hãng hàng không này.

Cũng tại phiên họp bất thường, cổ đông thống nhất bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. Như vậy, HĐQT của công ty sẽ có 5 người, ngoài 3 thành viên mới, còn có Chủ tịch Vũ Anh Tuân và ông Nguyễn Thanh Tùng.

FLC cho biết đã hoàn tất việc kiện toàn bộ máy quản trị cấp cao, theo sát tiến trình tái cấu trúc nhằm phát triển ổn định và bền vững giai đoạn tới.

Anh Tú