FLC tiếp quản lại Bamboo Airways

Tập đoàn FLC nhận lại quyền quản trị Bamboo Airways từ nhóm cổ đông do ông Lê Thái Sâm đại diện.

Sáng 25/9, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức phiên họp bất thường lần 2 tại Hà Nội. Phiên họp diễn ra tại tòa nhà 265 Cầu Giấy - trụ sở cũ của Bamboo Airways, dưới thời được Tập đoàn FLC đầu tư.

Tại phiên họp, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết kế hoạch tái cấu trúc hãng bay này trong hơn 2 năm qua đã không thành công khi chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng ban đầu.

Sau quá trình tái cấu trúc đội tàu, Bamboo Airways hiện chỉ khai thác 7 tàu bay Airbus 320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa. Hãng dừng bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì bay thuê chuyến quốc tế (charter).

Trong khi trước đó, hãng từng sở hữu đội 30 tàu bay cả thân rộng, thân hẹp và phản lực khu vực, mạng bay tới 21/22 cảng hàng không trong nước với 66 đường bay, 15 chặng bay quốc tế thường lệ.

Dựa trên kết quả thực tế, ông Lê Thái Sâm nói rằng việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư. Bởi vậy, ông Sâm đã đề nghị Tập đoàn FLC - nhà đầu tư sáng lập Bamboo Airways xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng hàng không này.

Ông Sâm cho biết sau thời gian quản lý và điều hành công ty, nhóm nhà đầu tư nhận thấy kinh doanh vận chuyển hàng không là một ngành rất đặc thù. "Các thách thức khách quan tác động mạnh đến kết quả kinh doanh của Bamboo Airways và nằm ngoài sự kiểm soát của các cổ đông và ban điều hành", ông nói.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, Tập đoàn FLC đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.

Bamboo Airways được FLC thành lập từ giữa năm 2017 và bay chuyến thương mại đầu tiên từ đầu năm 2019. Đến tháng 5/2023, hãng tách ra khỏi FLC sau khi tập đoàn này chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại hãng bay cho ông Lê Thái Sâm.

Phiên họp bất thường sáng 25/9 của Bamboo Airways được tổ chức tại tòa nhà 265 Cầu Giấy ở Hà Nội. Ảnh: Anh Tú

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways cũng báo cáo đại hội đồng cổ đông về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm đại diện cho Tập đoàn FLC. Ông Sâm đề nghị đại hội đồng cổ đông chỉ đạo HĐQT, ban điều hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Ông Lê Thái Sâm vẫn tiếp tục đồng hành với công ty trong vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc.

Ông Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Ông từng làm Chủ tịch HĐQT công ty giai đoạn 7/2023-2/2024 và sau đó là Phó chủ tịch Thường trực HĐQT. Đến tháng 8/2025, ông trở lại làm Chủ tịch Bamboo Airwyas.

Tại phiên họp, đại hội đồng cổ đông Bamboo Airways thống nhất dừng thực hiện kế hoạch tái cấu trúc và kế kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028. Thay vào đó, trong vai trò tiếp quản lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển hãng giai đoạn 2026-2030.

Đại hội đồng cổ đông cũng phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.

Anh Tú