FLC bổ nhiệm nhân sự 9x làm tổng giám đốc

Nửa tháng sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam (35 tuổi) làm Tổng giám đốc, còn người tiền nhiệm đảm trách Phó tổng giám đốc thường trực.

Quyết định sắp xếp bộ máy điều hành được Tập đoàn FLC công bố chiều 5/2.

Ông Trịnh Văn Nam, sinh năm 1991, là thành viên Hội đồng quản trị FLC trước khi nhận thêm nhiệm vụ mới. Ông Nam sẽ chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động, tập trung vào công tác quản lý, điều phối tổng thể và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Ông Nam được FLC giới thiệu là "nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản trị và tài chính", đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái tập đoàn. Ông đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư du thuyền - sân golf FLC Biscom và giữ vị trí chủ chốt tại FLC Land, FLC Hạ Long...

Bà Hương Trần Kiều Dung, người được giới thiệu là Phó chủ tịch HĐQT FLC trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Trịnh Văn Nam. Ảnh: FLC

Bà Bùi Hải Huyền, người tiền nhiệm của ông Nam, chuyển sang giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực. Theo FLC, bà Huyền vẫn giữ vai trò nòng cốt trong bộ máy điều hành, phụ trách các mảng công việc quan trọng theo phân công của Hội đồng quản trị.

Ban lãnh đạo FLC cho hay việc bổ nhiệm và điều chỉnh phân công nhiệm vụ "nằm trong lộ trình sắp xếp bộ máy điều hành theo hướng chuyên môn hóa, tập trung theo lĩnh vực".

Cách đây một tuần, FLC cũng mới bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng, nguyên Phó tổng giám đốc Vietcombank và nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển (PGBank), làm Phó tổng giám đốc. Tập đoàn gọi quyết định này là một bước đi nhân sự mang tính chiến lược, góp phần tăng cường năng lực quản trị, điều hành trong bối cảnh đang đẩy mạnh tái cấu trúc và triển khai đồng loạt dự án.

Nhân sự thượng tầng của FLC biến động mạnh khi cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết tái xuất thương trường sau gần 4 năm vắng bóng. Trước đó, ông Quyết bị bắt từ tháng 3/2022. Đến tháng 6/2025, cựu Chủ tịch FLC được giảm án xuống còn 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

FLC xác định bất động sản vẫn là mảng chủ lực. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đang trong quá trình khôi phục hoạt động và quy mô cho hãng hàng không Bamboo Airways sau khi tiếp quản quyền quản trị vào cuối tháng 9/2025.

Phương Đông