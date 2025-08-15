FIVB điền nhầm VĐV bị cấm vào danh sách thi đấu của U21 Việt Nam

IndonesiaLiên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đăng ký nhầm VĐV đang chịu án cấm là Đặng Thị Hồng vào danh sách trận Việt Nam đấu Chile tối nay 15/8.

Đặng Thị Hồng thi đấu cho Việt Nam bốn trận từ đầu giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025. Nhưng bắt đầu vắng ở trận thắng Puerto Rico 3-1 tại lượt cuối bảng A hôm 12/8, cùng Nguyễn Phương Quỳnh.

Đến tối cùng ngày, FIVB tuyên bố một VĐV vi phạm tư cách thi đấu, dẫn đến việc Việt Nam bị xử thua bốn trận 0-3, chỉ giữ nguyên kết quả trận thắng Puerto Rico. FIVB không nêu rõ danh tính VĐV và lý do vi phạm.

Đặng Thị Hồng (trái) thi đấu tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia. Ảnh: Volleyball World

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết FIVB ban đầu kiểm tra tư cách thi đấu ba VĐV Lê Như Anh, Nguyễn Phương Quỳnh và Đặng Thị Hồng. Cuối cùng, chỉ còn Hồng tiếp tục vắng mặt, đồng thời bị xóa hết các thông số thi đấu tại giải U21 thế giới.

Do kết quả trận đấu thay đổi, Việt Nam từ vị trí nhì bảng tụt xuống cuối bảng. Đội mất quyền thi đấu vòng 1/8 và chuyển xuống thi đấu vòng phân bậc từ 17 đến 24.

Hôm 13/8, Hồng không có tên trong danh sách Việt Nam thắng Ai Cập 3-1. Tuy nhiên, cô sau đó bất ngờ có tên trên trang chủ giải đấu trong danh sách gặp Chile vào tối nay 15/8.

Đại diện U21 Việt Nam cho biết chưa nhận được thông tin từ ban tổ chức. "Nếu có thay đổi, họ phải gửi thư điện tử cho chúng tôi", vị này nói.

Đến trưa nay, FIVB mới gửi thư cho Việt Nam để xác nhận việc đăng ký nhầm Hồng vào danh sách trận gặp Chile. Sau đó, ban tổ chức giải cập nhật lại và xóa tên VĐV này.

Danh sách Việt Nam gặp Chile sau khi được cập nhật ở giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025. Ảnh: Volleyball World

Đặng Thị Hồng sinh năm 2006, là người dân tộc Tày ở thôn Slam Vè, xã Nhạc Môn, huyện Pác Nạm, tỉnh Bắc Kạn (nay là Thái Nguyên). Bố mẹ không biết chữ, còn thôn cách trung tâm xã 16 km nên đến năm 2008 Hồng mới được làm giấy khai sinh.

15 tuổi, Hồng rời nhà để lên Trung tâm thể dục thể thao Thái Nguyên để tập bóng chuyền. Cô nhanh chóng gây chú ý nhờ chuyên môn tốt dù chỉ cao 1,72 m. Năm 2024, Hồng cùng tuyển Việt Nam đứng thứ năm ở giải bóng chuyền nữ U20 châu Á 2024, qua đó giành vé dự U21 thế giới năm nay ở Indonesia.

Hiếu Lương