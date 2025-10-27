Fintech 'on-chain' chờ cơ hội từ trung tâm tài chính TP HCM

Nhiều ý tưởng dịch vụ trên nền công nghệ Blockchain kỳ vọng được hiện thực hóa nhờ sandbox tại trung tâm tài chính TP HCM.

Để chi trả an sinh xã hội theo phương thức có thể tăng tính minh bạch, khả năng truy vết, chống các loại gian lận, tấn công, ông Đỗ Mạnh Dũng, Phó tổng giám đốc công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital Services - VDS) đề xuất phát hành voucher (phiếu quà tặng) bằng công nghệ Blockchain.

Ý tưởng được nêu tại tọa đàm "Tham vấn ý kiến xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM" do Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) và On-chain Academy tổ chức mới đây.

Theo ông Dũng, giải pháp voucher on-chain còn giúp việc phát hành, thu hồi, điều chỉnh dễ dàng. Cơ quan chức năng phát hành voucher với thông tin ghi cụ thể trên smart contract (hợp đồng thông minh), phân phối qua ví điện tử hoặc SMS.

"Ý tưởng này cũng góp phần thúc đẩy kết nối giữa on-chain và đời thực, tức phát hành trên nền Blockchain nhưng chi tiêu để mua sắm hàng thực", ông nhận định. Ông cho biết VDS có hệ thống phân phối, công nghệ tương đối sẵn sàng và kỳ vọng trung tâm tài chính sẽ tạo môi trường để hiện thực hóa ý tưởng.

Khu vực trung tâm TP HCM nhìn qua bán đảo Thủ Thiênm vào tháng 10/2024, nơi sẽ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở góc độ đầu tư, ông Will Ross, Giám đốc phụ trách Tiếp thị và Phân phối của quỹ Dragon Capital cho rằng tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung (DeFi) có thể kết hợp để thu hút thêm vốn ngoại vào Việt Nam.

Theo ông, hình thức thu hút vốn quan trọng hàng đầu toàn cầu hiện nay là Quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Do đó, nếu có thể token hóa một ETF thì sẽ mở rộng khả năng thu hút thêm nguồn lực.

Ông Trần Huy Vũ, Đồng sáng lập kiêm CEO Kyber Network bổ sung rằng token hóa các dự án hạ tầng sẽ giúp huy động vốn nhanh chóng, khi nhà đầu tư nước ngoài nhận lại lợi nhuận dễ dàng mà không cần qua các quy trình truyền thống.

Trên thế giới, các ý tưởng dịch vụ tài chính on-chain, tức xây dựng trên nền chuỗi khối cũng là xu hướng. Báo cáo "Asset Tokenization in Financial Markets 2025" của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định thị trường token hóa tài sản thực (RWA) và thị trường vốn on-chain đang hình thành.

Do đó, doanh nghiệp kỳ vọng có thể hiện thực hóa một số ý tưởng tại trung tâm tài chính TP HCM, dự án đã được Quốc hội thông qua vào ngày 27/6. Trong đó, một trong các mục tiêu là hình thành hệ sinh thái tài chính công nghệ cao (fintech), đổi mới sáng tạo và tài sản số phù hợp xu thế tài chính quốc tế.

HIDS cho rằng, định hướng này giúp thu hút vốn đầu tư quốc tế với giá trị gia tăng cao, hàm lượng công nghệ tiên tiến quốc tế và các mô hình tài chính số đột phá.

Theo doanh nghiệp, trình độ kỹ thuật của Việt Nam thực hiện được. "Công nghệ liên quan đến blockchain của người Việt Nam có thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, Singapore", ông Vũ nhận định.

Bà Laura Nguyễn, Giám đốc khu vực của Ava Labs, đơn vị phát triển nền tảng blockchain L1 Avalanche cho biết sẵn sàng tư vấn kỹ thuật, đào tạo nhân lực các dự án ứng dụng blockchain tại Trung tâm Tài chính TP HCM.

Tuy nhiên, để các dịch vụ on-chain thực sự xuất hiện, điều kiện tiên quyết là cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech phải sớm được ban hành. Ông Vũ nói hiện Kyber chưa biết chính xác những dịch vụ cụ thể có thể cung cấp tại Việt Nam, muốn được hướng dẫn chi tiết hoặc môi trường sandbox trong Trung tâm Tài chính TP HCM để cung cấp dịch vụ", ông Vũ nói.

Cùng tâm tư, ông Nguyễn Thành Trung, Đồng sáng lập và CEO Sky Mavis cho biết "cực kỳ quan tâm" đến Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM vì kỳ vọng có thể tạo ra một vùng pháp lý cởi mở hơn.

Bình luận về ý tưởng của ông Will Ross, TS Tony Trần, Giám đốc Nghiên cứu kinh tế on-chain tại Onchain Academy (OA) nói không phải là dòng tiền ngoại không muốn đến mà là chưa có cách để thu hút thuận tiện và tuân thủ pháp luật.

"Hy vọng hệ sinh thái tài sản số trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM (IFC) sẽ tạo được một 'cánh cổng mới' (new gateway) để dòng tiền chảy về thành phố dễ dàng hơn", ông nói.

Bà Catarina Quỳnh, Phụ trách thị trường Việt Nam của Republic - fintech chuyên về dịch vụ đầu tư tư nhân và token hóa tài sản kỹ thuật số xác nhận tâm lý chung của cộng đồng là chờ sandbox. "Tất cả đều đang chờ tín hiệu xây dựng sandbox và liệu họ tham gia vào thế nào?", bà nói.

Ông Vũ Chí Kiên, Phó Viện trưởng HIDS, cho biết hệ sinh thái kinh tế đổi mới sáng tạo và tài sản số là một trong những nội dung quan trọng, nằm trong định hướng phát triển của thành phố để trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, việc thiếu cơ sở pháp lý sẽ khiến các ứng dụng mới bị hạn chế, đặc biệt là với tài chính phi tập trung (DeFi), vốn có nhiều rủi ro cho cả nhà phát triển, cơ quan nhà nước và người sử dụng. "Nếu không có sandbox, sẽ rất khó để các doanh nghiệp tự tin đưa các ứng dụng này vào thực tiễn", ông nhận định.

Hiện điểm sáng là Chính phủ đang xây dựng 8 nghị định hướng dẫn về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Phía HIDS kỳ vọng các nghị định này sớm được ban hành, mang đến những hướng dẫn chi tiết, cụ thể thời gian tới.

Viễn Thông