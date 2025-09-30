FIFA xử thua Nam Phi 0-3 vì dùng cầu thủ không đủ tư cách

Nam Phi bị xử thua Lesotho 0-3 ở vòng loại World Cup 2026, sau khi sử dụng tiền vệ Teboho Mokoena vốn bị treo giò ở trận đấu đó.

Theo thông báo ngày 29/9, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định LĐBĐ Nam Phi (SAFA) đã vi phạm điều 19 Bộ luật Kỷ luật FIFA và điều 14 Quy định vòng loại World Cup 2026 khi để Mokoena thi đấu trong trận gặp Lesotho ngày 21/3/2025. Dù Nam Phi thắng 2-0 trên sân cỏ, FIFA đã hủy kết quả và xử chủ nhà thua 0-3.

Ngoài việc mất điểm, SAFA còn phải nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (12.500 USD). Riêng Mokoena chỉ bị cảnh cáo, không bị cấm thi đấu.

Tiền vệ Teboho Mokoena (số 4) sau trận Nam Phi thắng Lesotho 2-0 (sau đó bị xử thua 0-3) trên sân Peter Mokaba, thành phố Polokwane, tỉnh Limpopo, Nam Phi tối 21/3/2025. Ảnh: Reuters

Mokoena lẽ ra phải nghỉ thi đấu vì án treo giò, vì nhận hai thẻ vàng ở những trận trước đó tại vòng loại, nhưng vẫn được HLV Hugo Broos điền tên vào đội hình ra sân ở trận gặp Lesotho. Đây được xem là lỗi hành chính nghiêm trọng từ phía SAFA, khi bộ phận quản lý không rà soát kỹ án phạt cầu thủ.

Quyết định này khiến Nam Phi mất ba điểm, rơi xuống vị trí thứ hai bảng C vòng loại châu Phi với 14 điểm. Họ đang bằng điểm đội đầu bảng Benin, nhưng kém chỉ số phụ. Nigeria và Rwanda đứng sau với 11 điểm. Vòng loại này còn hai lượt trận nữa. Đội đầu bảng sẽ dự World Cup, còn đội nhì vào vòng loại tiếp theo.

Nam Phi nhanh chóng nhận thừa nhận sai lầm sau trận ngày 21/3, nhưng sau hơn sáu tháng mới phải nhận án phạt. HLV Broos từng nói rằng vì đối thủ Lesotho không khiếu nại, Nam Phi không đáng bị xử thua. Còn HLV Benin từng chỉ trích FIFA "im lặng" quá lâu về vấn đề này. Theo quy định của FIFA, đội bóng sẽ bị xử thua nếu dùng cầu thủ không đủ tư cách (như bị treo giò, vấn đề đăng ký hay quốc tịch).

FIFA cũng vừa cấm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thi đấu một năm, vì không đủ tư cách chơi trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2026, ngày 10/6/2025. LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng bị phạt nặng vì làm giả hồ sơ cầu thủ. FAM đã khiếu nại và chờ FIFA xem xét.

Sau khi giải quyết quá trình khiếu nại của Malaysia, FIFA sẽ chuyển hồ sơ sang LĐBĐ châu Á (AFC) để xử lý thêm. Nếu Malaysia khiếu nại không thành công, AFC nhiều khả năng xử thua họ 0-3 ở trận gặp Việt Nam.

Hoàng An