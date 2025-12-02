FIFA xem xét tăng quyền cho VAR ở World Cup 2026

FIFA cân nhắc cho VAR can thiệp vào những tình huống phạt góc và thẻ vàng thứ hai tại World Cup 2026, nhưng lo ngại kéo dài trận đấu.

Động thái này xuất phát từ những tranh cãi gần đây ở một số giải lớn châu Âu, như bàn mở tỷ số của Man Utd vào lưới Nottingham Forest sau một quyết định phạt góc sai lầm.

Theo Daily Mail, FIFA đã đề xuất trao cho VAR quyền được can thiệp khi trọng tài xác định nhầm một quả phạt góc. Đây là tình huống có thể xác định chính xác bằng hình ảnh, không mang yếu tố phán đoán chủ quan. FIFA cho rằng VAR có thể giúp tổ trọng tài trên sân đưa ra kết luận đúng trong vài giây.

Nếu luật mới được thông qua, những bàn thắng như của Man Utd kể trên có thể bị hủy.

Trọng tài Craig Pawson kiểm tra màn hình VAR trong trận Everton gặp Tottenham ở Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ngày 26/10/2025. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đề xuất này lại vướng một rào cản lớn từ Luật 5 của cơ quan quản lý luật bóng đá (IFAB). Luật nêu rõ trọng tài "không được thay đổi quyết định về việc bắt đầu lại trận đấu sau khi bóng đã được đưa vào cuộc, dù nhận ra bản thân mắc sai lầm hoặc được trợ lý báo". Tức là vì cú đá phạt góc đã được coi là pha bóng mới, VAR không thể xem lại tình huống dẫn tới phạt góc.

Việc cho phép VAR can thiệp vào quyết định phạt góc hay phát bóng lên đồng nghĩa phải điều chỉnh luật của IFAB.

Một hội đồng tư vấn của IFAB gồm cựu cầu thủ, HLV và trọng tài đã bày tỏ lo ngại rằng nếu mở rộng quyền VAR, trận đấu có nguy cơ bị gián đoạn quá nhiều. Trung bình mỗi trận ở các giải hàng đầu có khoảng 10 quả phạt góc, nghĩa là VAR có thể phải kiểm tra liên tục nếu áp dụng cơ chế mới. Điều này đi ngược lại mục tiêu rút ngắn thời gian VAR và hạn chế tác động tới nhịp thi đấu.

Dù vậy, FIFA vẫn quyết tâm thúc đẩy thay đổi sau loạt tình huống gây tranh cãi. HLV Nottingham Forest, Sean Dyche từng công khai chỉ trích những sai sót liên tiếp của tổ trọng tài liên quan đến các quả phạt góc. Trong trận gặp Bournemouth hôm 26/10, Forest thủng lưới từ một pha phạt góc mà lẽ ra họ phải được phát bóng lên. Một tuần sau, họ lại nhận bàn thua từ Man Utd khi trọng tài xác định sai việc bóng chưa đi hết đường biên ngang.

Dyche cho rằng những tình huống như vậy chỉ cần 5 giây để VAR xử lý, thay vì phụ thuộc vào góc nhìn hạn chế của trợ lý trọng tài đứng cách 70 đến 80 mét. "Nếu công nghệ xác định bóng qua vạch cầu môn chỉ chênh 1 mm mà vẫn chính xác, thì sao VAR lại không thể kiểm tra nhanh xem bóng đã ra ngoài hay chưa", ông nói.

Ngoài việc xem xét can thiệp vào các quyết định phạt góc, IFAB cũng đang bàn luận khả năng cho VAR quyền xem lại thẻ vàng thứ hai. Theo luật hiện tại, khi trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho một cầu thủ, đồng nghĩa thẻ đỏ gián tiếp, VAR không thể can thiệp, cho dù lỗi dẫn tới thẻ vàng thứ hai là sai lầm của trọng tài.

Đề xuất mở rộng quyền VAR sẽ được IFAB nghe trình bày vào tháng tới. Để được chấp thuận, nó cần ít nhất 6 trên 8 phiếu bầu. Trong đó FIFA nắm 4 phiếu. Bốn liên đoàn Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland mỗi liên đoàn có một phiếu.

Nếu được thông qua, World Cup 2026 sẽ trở thành giải đấu đầu tiên áp dụng những thay đổi này.

