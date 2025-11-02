Bóng trong hay ngoài gây tranh cãi ở bàn thắng của Man Utd

Bàn mở tỷ số từ phạt góc của Man Utd trong trận hòa Nottingham Forest gây chú ý với tình huống bóng dường như chưa qua vạch biên ngang.

Phút 33, hậu vệ Nicolo Savona của Nottingham nỗ lực cứu bóng ngay trên vạch biên ngang. Góc quay chậm cho thấy phần nhỏ quả bóng vẫn nằm trong sân nếu chiếu theo phương thẳng đứng, như quy định của FIFA. Tuy nhiên, trọng tài biên Akil Howson lại phất cờ cho rằng bóng đã ra ngoài, giúp Man Utd hưởng quả phạt góc.

Từ quả phạt góc đó, Bruno Fernandes treo bóng để Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Matz Sels, mở tỷ số cho Man Utd. Bàn thắng hợp lệ theo luật, nhưng nguồn gốc của nó lập tức gây phẫn nộ. Các cầu thủ Nottingham vây lấy trọng tài để phản ứng, trong khi khán đài City Ground vang lên những tiếng huýt sáo phản đối.

Tình huống Savona cứu bóng, nhưng trọng tài biên xác định bóng đã ra ngoài. Ảnh: chụp màn hình

"Bóng chưa hề ra ngoài", cựu trọng tài Mike Dean bình luận trên Sky Sports. "Nó còn ở trên đường biên một khoảng cách đáng kể. Trọng tài biên đã phán đoán sai lầm".

Cùng quan điểm, cựu hậu vệ Nottingham Forest, Michael Dawson nói: "Khó hiểu vì sao trọng tài biên phất cờ, dù đứng ở khoảng cách rất xa".

VAR không can thiệp, vì luật không cho phép hệ thống này xem lại tình huống dẫn tới phạt góc. Điều đó khiến đội chủ nhà không có cơ hội đảo ngược quyết định.

HLV Sean Dyche của Nottingham tỏ ra bức xúc sau trận, "Tôi đã xem lại băng hình", ông nói. "Bóng rõ ràng vẫn trong sân. Tuần trước chúng tôi cũng bị thổi một quả góc tương tự. Hai tuần liền những quyết định sai khiến chúng tôi mất điểm. Thật tệ hại".

Tiền vệ Morgan Gibbs-White thì cho rằng quyết định ấy "đã cướp đi hai điểm của Nottingham". "Tất cả anh em trong phòng thay đồ đều nói bóng chưa ra ngoài. Chúng tôi đã phòng ngự tốt nhưng bị trừng phạt bởi những sai lầm mà không phải do bản thân gây ra", anh nói thêm.

Trên mạng xã hội, một số CĐV nhắc lại vụ việc tương tự ở World Cup 2022, khi bàn thắng của Nhật Bản trước Tây Ban Nha được công nhận vì "chỉ một phần nhỏ quả bóng chưa ra hết đường biên".

Thực tế, sau bàn mở tỷ số, Man Utd chơi chùng xuống và để đối thủ ghi hai bàn liên tiếp chỉ trong hai phút, ở đầu hiệp hai. Phải tới phút 81, Amad Diallo mới cứu đội khách bằng cú vô-lê tuyệt đẹp từ ngoài cấm địa, giúp "Quỷ Đỏ" giành lại một điểm.

