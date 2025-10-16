FIFA thừa nhận Tổng thống Trump có thể đổi địa điểm World Cup 2026

LĐBĐ thế giới FIFA cho rằng chính phủ Mỹ có quyền xác định thành phố nào an toàn để tổ chức World Cup 2026.

"An toàn và an ninh là ưu tiên hàng đầu tại mọi sự kiện FIFA trên thế giới", Sky News dẫn thông báo của FIFA. "An toàn và an ninh rõ ràng là trách nhiệm của chính phủ. Và chính phủ quyết định điều gì là vì lợi ích cao nhất cho an toàn công cộng. Chúng tôi hy vọng từng thành phố chủ nhà trong 16 địa điểm sẽ sẵn sàng để tổ chức và đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này được xem là sự ủng hộ của FIFA trước lời đe dọa chuyển địa điểm tổ chức của ông Donald Trump. Trước đó, Tổng thống Mỹ từng tuyên bố nếu thành phố nào làm không tốt hoặc có vấn đề an ninh, ông sẽ gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu chuyển trận đấu đi nơi khác. Và ông khẳng định Infantino sẽ nghe theo lời ông.

Dù nói rằng chính phủ có trách nhiệm về an ninh, FIFA tránh nhắc đến các thành phố cụ thể như Boston hay Los Angeles. Ông Trump đang mâu thuẫn với các thị trưởng thuộc đảng Dân chủ tại những thành phố này, cho rằng họ không kiểm soát tốt vấn đề an ninh và biểu tình.

Trước đó, Phó chủ tịch FIFA Victor Montagliani đã lên tiếng phản bác quan điểm của Trump, nhấn mạnh rằng FIFA có thẩm quyền cao nhất trong việc xác định thành phố đăng cai giải đấu, chứ không phải chính phủ. "World Cup là giải đấu của FIFA, theo quy chế của FIFA, do FIFA quyết định", ông Montagliani nói.

Thị trưởng Boston, Michelle Wu, cũng không chịu im lặng. Bà khẳng định các hợp đồng tổ chức đã được ký kết và không ai, "dù có sống trong Nhà Trắng", có thể tự ý phá vỡ nó. Bà cũng nhấn mạnh Boston đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho World Cup và sẽ không để bị ép buộc bằng lời đe dọa.

World Cup 2026 sẽ do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai từ 11/6 đến 19/7. Mỹ sẽ tổ chức 78 trong 104 trận, tại giải đấu mở rộng lên 48 đội. Trong đó, Boston đang dự kiến đảm nhận 7 trận trên sân Gillette ở Foxborough, cách trung tâm Boston gần 50 km.

Việc di dời trận đấu khi giải gần khởi tranh sẽ gặp nhiều trở ngại. Hợp đồng đã ký với nhà tài trợ, chi phí tổ chức, logistics, vận chuyển, hay truyền thông không dễ thay đổi chỉ bằng một cuộc điện thoại.

Hoàng An (theo Sky News, Reuters)