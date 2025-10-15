Ông Trump: 'Chủ tịch FIFA sẽ phải làm theo lời tôi'

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói có thể yêu cầu Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đổi các thành phố đăng cai World Cup 2026, nếu nơi đó không an toàn hoặc quản lý kém.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Argentina Javier Milei tại Nhà Trắng ngày 14/10, ông Trump nói có thể trực tiếp gọi cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị chuyển địa điểm tổ chức.

"Nếu ai đó làm không tốt và tôi nghĩ có vấn đề an ninh, tôi sẽ gọi cho Gianni, người đứng đầu FIFA", ông Trump nói. "Tôi sẽ bảo ông ấy chuyển sang nơi khác. Và ông ấy sẽ làm vậy".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: EPA

Đây được xem là lời cảnh báo gửi tới một số thành phố do đảng Dân chủ điều hành, như Boston, Los Angeles, San Francisco hay Seattle, những nơi sẽ đăng cai các trận đấu World Cup 2026. "Tôi yêu người dân Boston, nhưng Thị trưởng của họ không tốt. Bà ấy thông minh, nhưng cực tả", Tổng thống Trump nói thêm, nhắc đến Thị trưởng Michelle Wu.

Trước đó, Boston từng xảy ra các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, biến thành bạo lực tại khu vực Boston Common, khiến 13 người bị truy tố. Theo ông Trump, đó là dấu hiệu cho thấy thành phố mất kiểm soát. Ông nói: "Nếu tôi thấy nơi nào không an toàn, chúng tôi sẽ chuyển các trận World Cup khỏi đó".

Tuy nhiên, theo Athletic, tuyên bố của Trump chỉ mang tính chính trị. FIFA mới là cơ quan duy nhất có quyền quyết định địa điểm tổ chức World Cup, còn chính phủ Mỹ không có thẩm quyền can thiệp. Phó Chủ tịch FIFA Victor Montagliani từng khẳng định tổ chức này "hoàn toàn độc lập và có toàn quyền quản lý giải đấu".

Ông Trump gần đây thân thiết với Infantino. Cả hai vừa gặp nhau tại Ai Cập, trong hội nghị thảo luận về tiến trình hòa bình ở Gaza. Tổng thống Mỹ cũng từng nói tương tự về Olympic 2028, rằng nếu Los Angeles "làm không tốt", ông sẽ chuyển Thế vận hội đi nơi khác.

World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, với phần lớn trận đấu diễn ra tại Mỹ. Boston, Los Angeles, San Francisco hay Seattle đều là những thành phố lớn, nhưng Mỹ vẫn có nhiều nơi khác đủ điều kiện cơ sở hạ tầng để tổ chức World Cup.

28 đội đã giành vé dự VCK World Cup 2026 - Châu Âu: Anh

- Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay

- Châu Phi: Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi, Tunisia.

- Châu Á: Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Arab Saudi, Hàn Quốc, Uzbekistan

- Châu Đại Dương: New Zealand

- 3 nước đồng chủ nhà: Mỹ, Canada, Mexico

Hoàng An (theo Athletic, Ojogo)