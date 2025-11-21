FIFA thêm Ronaldo vào poster quảng bá World Cup

Sau khi gây tranh cãi, LĐBĐ Thế giới (FIFA) xóa poster World Cup 2026 cũ không có Cristiano Ronaldo, và thêm ảnh mới có thủ quân Bồ Đào Nha.

Poster mới được FIFA đăng hôm 20/11, với lời bình: "Khoảnh khắc ưa thích nhất của bạn ở World Cup 2022 là gì?".

Trong ảnh, thủ quân Argentina Lionel Messi nổi bật nhất khi cầm cup vàng, ngoài ra còn Kylian Mbappe với cú vô-lê thành bàn trong trận chung kết, hay Luka Modric đeo HC đồng.

Ronaldo trong poster quảng bá World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Ronaldo xuất hiện ở vị trí cao, mừng bàn thắng từ phạt đền để mở tỷ số trong trận thắng Ghana ở vòng bảng. Đó là khoảnh khắc ăn mừng hiếm hoi của siêu sao 40 tuổi tại Qatar.

Trước đó một ngày, FIFA đăng poster có 42 đội tuyển đã vượt qua vòng loại World Cup 2026, cùng chú thích "42 quốc gia. 1 giấc mơ". Ảnh này không có Ronaldo, mà đại diện Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes. Điều này có phần lạ, vì nhiều ngôi sao khác có mặt như Harry Kane (Anh), Mohamed Salah (Ai Cập), Son Heung-min (Hàn Quốc), Vinicius (Brazil), Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy) và Messi (Argentina).

Poster cũ gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tài khoản @Mundo_MadridCF bình luận: "Vì sao FIFA lại đăng ảnh các đội tuyển dự World Cup mà bỏ qua cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử? Họ không muốn có Ronaldo. Một cầu thủ đã phá vỡ các kỷ lục không tưởng, nâng tầm bóng đá thế giới, không có trong ảnh này là bình thường sao?".

FIFA đã xóa poster cũ, sau khi nhận được nhiều bình luận tiêu cực.

Poster cũ đã bị xóa (trái), và poster mới có Ronaldo (phải). Ảnh: Leo Messi Fan Zone

Ronaldo đã khẳng định World Cup 2026 là kỳ cuối cùng anh góp mặt. Trong khi, Messi vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia. Giải đấu gồm 48 đội, diễn ra tại Canada, Mỹ và Mexico từ 11/6 đến 19/7/2026.

Hoàng An tổng hợp