FIFA có thể bị kiện vì giảm án cho Ronaldo

FIFA đối mặt nguy cơ bị kiện ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), sau khi cho Cristiano Ronaldo hưởng án treo hai trận để được chơi ở World Cup 2026.

Ronaldo bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Ireland tại vòng loại World Cup 2026, sau pha vung khuỷu tay trúng lưng hậu vệ Dara O’Shea hôm 13/11. Hành vi này bị coi là "thô bạo" theo quy định kỷ luật của FIFA, vốn mức án tối thiểu là ba trận. CR7 đã nghỉ trận cuối vòng loại khi Bồ Đào Nha thắng Armenia 9-1. Nếu FIFA không thay đổi án phạt, anh sẽ phải vắng mặt ở hai trận đầu vòng bảng World Cup.

Ronaldo (phải) rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland trên sân Aviva, thành phố Dublin, Ireland, lượt áp chót bảng F vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026 tối 13/11/2025. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA viện Điều 27 trong Quy định Kỷ luật để hoãn việc thi hành phần còn lại của án treo giò. Ronaldo được đá trọn World Cup 2026, và chỉ phải chấp hành nốt hai trận phạt, nếu trong một năm tới anh tái phạm hành vi tương tự. Cơ bản, thủ quân Bồ Đào chỉ nhận án cấm một trận.

Theo Daily Mail, các đội tuyển sẽ rơi vào bảng đấu của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 có thể nộp đơn lên CAS, đề nghị xem xét lại quyết định giảm án cho Ronaldo. Để được thụ lý, những đội này phải chứng minh họ chịu thiệt hại trực tiếp và cần được bảo vệ lợi ích pháp lý. Nghĩa là họ phải chứng minh bị ảnh hưởng vì Ronaldo được phép thi đấu. Đây là tiền đề để CAS cân nhắc liệu FIFA có lạm quyền khi áp dụng Điều 27 hay không.

Dù vậy, con đường pháp lý này không dễ đi. FIFA có phạm vi quyền hạn rộng trong vấn đề kỷ luật, và Điều 27 cho phép "đình chỉ toàn bộ hoặc một phần án phạt" nếu hội đồng xét thấy phù hợp. Nếu muốn thành công, bên khiếu kiện cần chứng minh FIFA đã áp dụng quy định một cách tùy tiện hoặc không nhất quán. Các án phạt cho hành vi thô bạo hiếm khi được đảo ngược, nhưng vẫn nằm trong biên độ toàn quyền của FIFA.

Bối cảnh trước khi FIFA thông báo giảm án cho Ronaldo cũng gây tranh cãi. Siêu sao 40 tuổi vừa xuất hiện ở Nhà Trắng với tư cách một khách mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù không có bằng chứng nào về mối liên hệ giữa sự kiện này và quyết định của FIFA, những trùng hợp nhạy cảm như vậy dễ làm hoài nghi về tính độc lập của cơ quan kỷ luật.

FIFA vẫn bảo vệ quyết định và cho rằng Ủy ban kỷ luật hoàn toàn độc lập với liên đoàn.

Hoàng An tổng hợp