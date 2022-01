Fernandes từ chối đề nghị gia hạn của Man Utd

AnhTiền vệ Bruno Fernandes không hài lòng với mức đãi ngộ hiện tại, nên từ chối đề nghị ký hợp đồng mới của Man Utd.

Theo The Athletic, người đại diện của Fernandes thông báo với Man Utd rằng họ sẽ chỉ trở lại bàn đàm phán vào tháng Năm, khi đã biết đội có giành vé dự Champions League mùa tới hay không. Hợp đồng của Fernandes còn hiệu lực đến 2025, kèm lựa chọn gia hạn một năm. Anh được cho không hài lòng với mức đãi ngộ trong hợp đồng hiện tại, và muốn trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Man Utd.

Tiền vệ Bồ Đào Nha hiện hưởng lương tuần 135.000 USD, ít hơn gần năm lần so với đồng hương Cristiano Ronaldo - cầu thủ hưởng lương cao nhất Old Trafford với 645.000 USD mỗi tuần, và gần bốn lần so với David De Gea - thủ môn được trả 520.000 USD.

Bruno Fernandes sau tận Man Utd bị chủ nhà Aston Villa cầm hoà 2-2 hôm 15/1. Ảnh: AFP

Fernandes cũng nhận lương ít hơn một nửa so với nhiều đồng đội khác, trong đó có Anthony Martial, Paul Pogba và Edinson Cavani - những cầu thủ chỉ còn hợp đồng đến cuối mùa, cùng bộ đôi tân binh Raphael Varane và Jadon Sancho. Ba tuyển thủ Anh Marcus Rashford, Harry Maguire và Luke Shaw cũng có thu nhập nhiều hơn Fernandes.

Fernandes gia nhập Man Utd đầu năm 2020 trong thương vụ trị giá 88 triệu USD, và được xem là hợp đồng thành công nhất của "Quỷ Đỏ" thời hậu Sir Alex Ferguson. Tiền vệ 27 tuổi ghi 47 bàn và có 34 kiến tạo qua 106 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Man Utd. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, Fernandes đã góp dấu giày vào 55 bàn qua 77 trận, gồm 33 bàn và 22 kiến tạo, thành tích chỉ kém Mohamed Salah (63) kể từ lúc anh gia nhập Man Utd.

Tiền vệ Bồ Đào Nha vừa lập cú đúp, nhưng Man Utd vẫn để Aston Villa cầm hòa 2-2 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh hôm 15/1. Kết quả này khiến Man Utd dậm chân tại vị trí thứ bảy với 32 điểm, ít hơn năm điểm và hai trận so với đội xếp thứ tư West Ham. Ngày 19/1, Fernandes và các đồng đội sẽ làm khách của Brentford.

Song song với việc thuyết phục Fernandes ở lại, Man Utd cũng chỉ tiếp tục đàm phán tìm HLV mới khi mùa giải khép lại. Ralf Rangnick chỉ nắm vai trò tạm quyền đến hết mùa 2021-2022, trước khi làm cố vấn đặc biệt ở sân Old Trafford hai năm tới. Một trong những ứng viên là Ruben Amorim - HLV lên nắm quyền tại Sporting Lisbon không lâu sau khi Fernandes rời đi, và giúp CLB vào vòng 1/8 Champions League mùa này gặp Man City. Ngoài ra, Man Utd còn nhắm Mauricio Pochettino và Erik ten Hag.

Hồng Duy (theo The Athletic)