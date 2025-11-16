Fernandes: 'Ronaldo biết bản thân đã mắc sai lầm'

Bồ Đào NhaBruno Fernandes thừa nhận Cristiano Ronaldo phải trả giá vì phản ứng không đáng có, dẫn đến việc bị treo giò ở trận đấu Armenia tại lượt cuối bảng F vòng loại World Cup 2026.

*Bồ Đào Nha - Armenia: 21h Chủ nhật ngày 16/11, giờ Hà Nội.

"Đó là khoảnh khắc Cristiano có phản ứng khiến anh ấy phải trả giá", Fernandes nói ngày 15/11 tại họp báo trước trận đấu ở sân Dragao, Porto. "Anh ấy biết mình không muốn làm vậy, nhưng điều đó đã xảy ra. Anh ấy biết mình mắc sai lầm và lấy làm tiếc khi không thể giúp chúng tôi ở trận cuối cùng vòng loại khu vực châu Âu. Ở trận đấu Ireland, chúng tôi đã gặp khó khăn, nhưng mọi thứ càng trở nên khó hơn khi phải chơi với 10 người và thiếu một cầu thủ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào".

Fernandes trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp Armenia ở lượt cuối bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu tại sân Dragao, Porto, Bồ Đào Nha ngày 15/11. Ảnh: EFE

Trên sân Dublin tối 13/11, Bồ Đào Nha cần một chiến thắng để giành vé sớm đến Bắc Mỹ hè năm sau. Nhưng họ thi đấu bế tắc, để chủ nhà Ireland dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Việc Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp đầu hiệp hai khiến đội khách cạn hy vọng giành điểm và lần đầu nhận thất bại trước Ireland ở một trận chính thức sau 30 năm, kể từ vòng loại Euro năm 1995.

"Trận đấu không diễn ra như chúng tôi mong muốn", Fernandes thừa nhận. "Chúng tôi tạo ra ít cơ hội, lối chơi xây dựng quá chậm và thiếu hiệu quả. Chúng tôi cần nhanh chóng và chính xác hơn. Những tình huống như vậy là một phần của bóng đá Bồ Đào Nha, khi cảm xúc trận đấu chi phối và không đạt kết quả tích cực".

Tiền vệ Man Utd khẳng định mục tiêu của Bồ Đào Nha luôn là chiến thắng, bất kể đối thủ mạnh hay yếu, và giấc mơ World Cup luôn hiện hữu. Anh nhấn mạnh để có vé dự World Cup 2026, đội tuyển cần tập trung thắng trận gặp Armenia, còn mọi chuyện khác sẽ là hệ quả.

Trong khi đó, HLV Roberto Martinez tiếp tục bảo vệ Ronaldo, cho rằng phản ứng của học trò là do bị đối thủ khiêu khích từ đầu trận và cả trong buổi họp báo hôm trước. Ông nhấn mạnh đây không phải hành động bạo lực và không xứng đáng nhận án treo giò dài.

Martinez cũng xác nhận Ronaldo sớm rời trại tập trung của đội tuyển để trở lại Al Nassr. "Khi một cầu thủ chấn thương hoặc bị treo giò, anh ấy không có mặt trong đội. Tâm trí của anh ấy không tập trung cho trận đấu", HLV 52 tuổi cho biết. "Chúng tôi làm việc theo cách đó. Những câu hỏi về việc Ronaldo có mặt hay không là thiếu tôn trọng với những cầu thủ khác. Cậu ấy bị treo giò và không thể có mặt, đó là cách chúng tôi vận hành".

Trận thua Ireland khiến Bồ Đào Nha lỡ thời cơ giành suất sớm dự World Cup 2026. Họ vẫn dẫn đầu bảng F với 10 điểm cùng hiệu số +5, còn đội xếp sau Hungary có 8 điểm và hiệu số +2. Nếu hòa Armenia ở lượt cuối hôm nay, trong khi Hungary không thắng Ireland quá hai bàn, đoàn quân Roberto Martinez cũng dự World Cup.

Hồng Duy (theo Abola)