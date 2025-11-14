HLV Bồ Đào Nha: 'Ronaldo không bạo lực, chỉ đẩy đối thủ'

IrelandTheo HLV Roberto Martinez, đội trưởng Cristiano Ronaldo không đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp, khi Bồ Đào Nha thua Ireland ở vòng loại World Cup 2026.

"Trận đấu này khó khăn bởi Ronaldo bị hai trung vệ kèm chặt, tạo áp lực và va chạm liên tục", Martinez nói trên kênh RTP. "Không hề có hành vi bạo lực ở đây. Cậu ấy chỉ cố đẩy đối thủ ra để tìm khoảng trống. VAR đã khiến tình huống trở nên tệ hơn, khi góc quay khiến cú đẩy nhìn giống như hành vi ác ý. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo cho đội tuyển, thật không thể tin nổi".

Ronaldo "giả khóc" để giễu đối thủ trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland trên sân Aviva, thành phố Dublin, Ireland, lượt áp chót bảng F vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026 tối 13/11/2025. Ảnh: INPHO

Theo Martinez, ông đã động viên siêu sao 40 tuổi ngay trong phòng thay đồ. "Tôi nói rằng cậu đã giúp đội tuyển thắng nhiều trận và sẽ còn tiếp tục như thế", HLV người Tây Ban Nha tiết lộ. "Khi mất người, chúng tôi vẫn thể hiện được tinh thần tốt. Điều quan trọng lúc này là phải thắng trận kế tiếp".

Phút 59, khi Bồ Đào Nha bị dẫn hai bàn trên sân Aviva. Ronaldo dùng khuỷu tay tác động vào lưng Dara O’Shea rồi thực hiện động tác giả khóc để chế giễu. Trọng tài Glenn Nyberg ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi VAR can thiệp, ông đổi thành thẻ đỏ trực tiếp.

HLV Roberto Martinez trong trận thua Ireland. Ảnh: Lusa

Thủ quân Bồ Đào Nha bĩu môi, vỗ tay mỉa mai và giơ ngón cái lên cao. Trên khán đài, CĐV Ireland đồng loạt hô vang "Messi! Messi!" và mô phỏng hành động "giả khóc" để giễu lại Ronaldo. Tiền đạo 40 tuổi còn tranh cãi với HLV Ireland, Heimir Hallgrimsson. "Chính ông đã tạo áp lực lên trọng tài. Giờ ông vui chưa?", HLV người Iceland dẫn lời Ronaldo.

Sau trận, ông Hallgrimsson cho rằng tất cả xuất phát từ hành vi của Ronaldo, không liên quan tới việc ông gây áp lực lên trọng tài. "Dĩ nhiên tôi vui khi đối thủ mất cầu thủ hay nhất, nhưng thái độ dẫn tới thẻ đỏ là do chính cậu ấy", HLV 58 tuổi nói. "Tôi chẳng tác động gì cả".

Ronaldo nhận thẻ đỏ trong trận thua của Bồ Đào Nha Ronaldo nhận thẻ đỏ.

Hallgrímsson cũng đánh giá trận đấu diễn ra đúng như theo kế hoạch của chủ nhà. Ireland phòng ngự thấp, chờ thời cơ phản công nhanh và tình huống cố định. Đây chính là cách Ireland ghi hai bàn trong hiệp một, đều nhờ công tiền đạo Troy Parrott.

Với thẻ đỏ trực tiếp, Ronaldo có thể từ một đến ba trận. Bồ Đào Nha còn một trận cuối ở vòng loại World Cup 2026, gặp Armenia ở Porto ngày 16/11. Nếu Ronaldo không thể thụ án đầy đủ ở vòng loại, anh sẽ bị treo giò ở đầu vòng chung kết World Cup 2026.

Bồ Đào Nha đã đảm bảo ít nhất cũng sẽ vào vòng loại thứ hai khu vực châu Âu. Nếu họ không thể giành vé thẳng tới World Cup, Ronaldo sẽ được thụ án ở các trận vòng loại thứ hai. Khi đó, anh sẽ không phải vắng mặt ở vòng chung kết. Nhưng vào vòng loại thứ hai cũng đồng nghĩa Bồ Đào Nha có nguy cơ bị loại.

Xuân Bình (theo O Jogo)