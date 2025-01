Ferdinand: 'Rashford đã đáp trả nếu Amorim nói sai sự thật'

Theo huyền thoại Rio Ferdinand, Marcus Rashford không lên tiếng đính chính đồng nghĩa với việc những chỉ trích của HLV Ruben Amorim nhằm vào anh đều là sự thật.

"Với tôi, nếu những phát biểu của HLV không đúng, tôi sẽ đáp trả", Ferdinand nói trên kênh YouTube cá nhân hôm 28/1. "Tôi sẽ tổ chức họp báo và nói rằng 'Tôi sẽ không để ai nói như vậy về tôi'. Tôi rất muốn gặp trực tiếp, nhìn vào mắt Rashford để xem liệu cậu ấy có thể nói như vậy không. Nếu không thể, cậu ấy phải nhìn lại chính mình".

HLV Ruben Amorim chỉ đạo Marcus Rashford trong trận Man Utd thắng Bodo/Glimt 3-2 trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 28/11/2024. Ảnh: AP

Rashford khởi đầu tích cực dưới trướng Amorim, khi ghi bàn trận ra mắt của HLV Bồ Đào Nha và lập cú đúp trong trận thắng Everton 4-0. Nhưng tiền đạo người Anh bị gạch tên 11 trận gần nhất, kể từ trận thắng Viktoria Plzen 2-1 ở Europa League ngày 12/12. Khi thắng Rangers ở lượt bảy Europa League, Man Utd cũng chỉ đăng ký chín cầu thủ dự bị, thay vì tối đa 12 người, với Rashford ngồi trên khán đài.

Theo báo Anh Guardian, quan hệ giữa Amorim và Rashford đã đổ vỡ, tới mức hai người không còn nói chuyện riêng. HLV Bồ Đào Nha chỉ nói chuyện với tiền đạo Anh trong các buổi họp đội. Tiền đạo 27 tuổi gần như chắc chắn sẽ tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách sang Romania đá trận gặp FCSB ở lượt cuối Europa League ngày 30/1.

Thời gian qua, Amorim liên tục chê thái độ trong các buổi tập của Rashford, thậm chí tuyên bố thà cho trợ lý phụ trách huấn luyện thủ môn 63 tuổi Jorge Vital vào thi đấu, còn hơn tiền đạo người Anh. Cuối năm 2024, sau khi bị loại khỏi trận thắng Man City, Rashford cũng công khai tuyên bố sẵn sàng ra đi tìm thử thách mới.

"Nếu tôi là cầu thủ mà HLV nói như vậy, thì trái tim tôi, lòng tự hào của tôi, cái tôi của tôi sẽ rất xấu hổ.", Ferdinand nói tiếp. "Khi bị nghi ngờ về việc cống hiến cho đội, rằng bạn thiếu nỗ lực và đi đường tắt, thì đó là những chỉ trích thật tệ. Rashford không còn tương lai ở CLB sau những phát biểu như vậy. Việc Rashford trở lại sẽ trở thành tiền lệ xấu, khi các cầu thủ khác có thể không cần cống hiến hết mình và vẫn thi đấu".

Trong khi đó, Paul Scholes yêu cầu "cấm cửa" Rashford khỏi phòng thay đồ để tránh những hình ảnh tiêu cực ảnh hưởng đến cầu thủ trẻ. "Thái độ của Rashford không phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp. Rashford không làm gương, không tập luyện tốt và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến CLB", cựu tiền vệ người Anh nói trên The Overlap Fan Debate.

Marcus Rashford trong trận Man Utd thắng Copenhagen 1-0 trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 24/10/2023. Ảnh: Reuters

Rashford gia nhập đội trẻ Man Utd năm 2005, được đôn lên đội một năm 2015 và từng được xem là tài năng lớn của bóng đá Anh. Tiền đạo này ghi 138 bàn qua 426 trận cho Man Utd, với đỉnh cao là 30 bàn và 11 kiến tạo qua 56 trận mùa 2022-2023, trong đó có 17 bàn tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA.

Rashford là cầu thủ đầu tiên của Man Utd chạm mốc 30 bàn trong một mùa sau khi HLV huyền thoại Alex Ferguson giải nghệ, và sánh ngang thành tích của Robin van Persie ở mùa vô địch 2012-2013. Anh nhờ đó nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Man Utd.

Nhưng mùa trước, Rashford chỉ ghi bảy bàn qua 33 trận, thậm chí không được gọi lên tuyển Anh dự Euro 2024. Anh từng bị chỉ trích vì đến quán rượu sau trận thua Man City 0-3 để mừng sinh nhật hồi tháng 11/2023 rồi tiệc tùng ở đó suốt hai đêm. Ngoài ra, anh còn một lần cáo ốm để bỏ tập hồi tháng 1/2024.

Man Utd được cho đưa Rashford vào diện cần thanh lý nhưng chưa nhận được đề nghị phù hợp. Barca cần bán cầu thủ, nổi bật là Ansu Fati, mới mở đàm phán với Man Utd. Dortmund muốn mượn Rashford đến hết mùa, nhưng cần chủ sân Old Trafford hỗ trợ trả phần lớn khoản lương.

Hồng Duy