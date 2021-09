Federer kiếm nhiều tiền nhất năm 2021

Theo Forbes, Roger Federer đứng đầu làng quần vợt với thu nhập 90,6 triệu USD, trong đó chỉ 600.000 tiền thưởng từ thi đấu.

Thu nhập của Federer được Forbes tính từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021. Huyền thoại Thụy Sĩ chơi năm giải giai đoạn này, với 13 trận. Tháng trước, anh thông báo nghỉ hết năm để phẫu thuật đầu gối. Thành tích tốt nhất của "Tàu tốc hành" là tứ kết Wimbledon 2021.

Thu nhập của Federer chủ yếu tới từ 14 hợp đồng tài trợ, trong đó có các thương hiệu như Rolex, Mercedes-Benz, Credit Suisse và Uniqlo.

Federer là tay vợt đầu tiên trong lịch sử cán mốc 1 tỷ USD thu nhập vào tháng 1/2020. Ảnh: Tennishead

Theo dự báo của Yahoo Finance, Federer có thể kiếm nhiều tiền hơn vào năm 2022 dù không thi đấu. Công ty giày On Holding mà tay vợt Thụy Sĩ là cổ đông vừa hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng Mỹ. Sau khi huy động được 622 triệu USD, giá trị công ty ước tính tăng lên sáu tỷ USD. Những đôi giày mà On Holding bán có giá trung bình 200 USD và được Federer góp ý tưởng sáng tạo. Doanh số công ty dự kiến tăng bốn lần vào năm 2023. Từ khi chia tay Nike, Federer đi giày của On Holding khi thi đấu.

Trong 12 tháng qua, Federer kiếm nhiều hơn 30,5 triệu USD so với người thứ hai Naomi Osaka. Tay vợt Nhật Bản vô địch Australia Mở rộng 2021 nhưng sau sút ở nửa sau mùa giải. Osaka là tay vợt nữ ký nhiều hợp đồng tài trợ nhất. Cô có 16 nhà tài trợ, trong đó gồm Louis Vuitton, Tag Heuer, Nissan, All Nippon Airways và Nike. Từ khi chơi chuyên nghiệp năm 2013, Osaka đã hợp tác với 22 thương hiệu.

Một cựu số một đơn nữ khác là Serena Williams đứng thứ ba với tổng thu nhập 41,8 triệu USD, gồm 1,8 triệu tiền thưởng từ các giải đấu. Ở tuổi 40, Serena là đối tác lâu năm của Nike, Lincoln Motors, JP Morgan và Intel.

Novak Djokovic bỏ túi 39,2 triệu USD năm qua, đứng thứ tư trong danh sách. Anh kiếm nhiều tiền thưởng nhất tới lúc này của mùa giải ATP 2021, với 7,4 triệu USD. Djokovic là gương mặt đại diện cho Hublot, Lacoste, Peugeot và Asics.

Kế sau Djokovic là Rafael Nadal. "Vua đất nện" kiếm 27 triệu USD, chủ yếu từ hợp đồng với Kia Motors, Nike và Richard Mille. Tay vợt nam số một Nhật Bản Kei Nishikori ở vị trí thứ sáu với thu nhập 26 triệu USD, trong đó có một triệu USD tiền thưởng giải đấu. Tiếp theo là Daniil Medvedev 16,5 triệu, Dominic Thiem 9 triệu, Stefanos Tsitsipas 8 triệu và tay vợt nữ số một thế giới Ashleigh Barty 5,8 triệu.

Nhân Đạt (theo Tennishead)