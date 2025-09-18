Giá vàng sẽ giảm khi Fed giảm lãi suất?

Fed vừa giảm lãi suất 0,25% xuống 4-4,25%, đúng dự báo nhưng vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu giá vàng sẽ tăng hay giảm trong thời gian tới.

Ngày 17/9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tham chiếu lần đầu trong năm nay, giảm 25 điểm cơ bản xuống 4-4,25%. Động thái này đúng như dự báo của thị trường.

Song tác động đến vàng có thể sẽ khác nhau: Giá vàng sẽ được hỗ trợ đi lên nhờ đồng USD suy yếu và chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý giảm, hay lại chịu áp lực khi giới đầu tư chốt lời sau tin tốt đã được dự đoán trước?

Trên các diễn đàn thảo luận giá vàng, một số người rủ nhau chốt lời, nhưng số khác lại khuyên nên giữ, thậm chí mua thêm.