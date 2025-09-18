Giá vàng sẽ giảm khi Fed giảm lãi suất?

Ngày 17/9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tham chiếu lần đầu trong năm nay, giảm 25 điểm cơ bản xuống 4-4,25%. Động thái này đúng như dự báo của thị trường.
Song tác động đến vàng có thể sẽ khác nhau: Giá vàng sẽ được hỗ trợ đi lên nhờ đồng USD suy yếu và chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý giảm, hay lại chịu áp lực khi giới đầu tư chốt lời sau tin tốt đã được dự đoán trước?
Trên các diễn đàn thảo luận giá vàng, một số người rủ nhau chốt lời, nhưng số khác lại khuyên nên giữ, thậm chí mua thêm.
Ngày 17/9, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 4-4,25%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường.
Sau thông báo của Fed, cả ba chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ đều bật tăng, sau đó đảo chiều. DJIA hiện tăng 0,7%, S&P 500 giảm 0,3% và Nasdaq Composite giảm 0,6%. Giá vàng thế giới giao ngay cũng tăng lên mức cao kỷ lục mới là 3.708 USD một ounce, trước khi lùi về 3.684 USD.