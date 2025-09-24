Fed chưa thể gác lại nỗi lo lạm phát

Trong các phát biểu tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell và một số quan chức vẫn nhấn mạnh rủi ro giá cả, khi lạm phát vượt mục tiêu 4 năm qua.

Trong một sự kiện kinh tế ở Warwick ngày 23/9, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết họ vẫn đối mặt với thách thức kép, là nguy cơ lạm phát tăng và thị trường lao động suy yếu. Tuy vậy, ông cho rằng lãi suất đang ở mức phù hợp để ứng phó với cả hai rủi ro. Việc này đồng nghĩa Powell không thấy cần thiết phải hạ lãi suất mạnh tay.

"Rủi ro với việc làm tăng lên, làm thay đổi tình thế hiện tại. Tuy nhiên, lập trường chính sách vẫn đang thắt chặt, giúp chúng tôi có vị thế tốt để phản ứng với những diễn biến kinh tế có thể xảy ra", ông giải thích.

Người đứng đầu Fed cho rằng quan điểm lạm phát do thuế nhập khẩu chỉ xảy ra một lần là "kịch bản cơ sở hợp lý". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "mức độ bất ổn vẫn cao" và các quan chức Fed phải "đảm bảo rằng sự tăng giá này không biến thành lạm phát kéo dài".

"Chúng tôi không thể bỏ qua mục tiêu đó. Và đó là lý do cần thận trọng trong điều chỉnh lãi suất", Powell nói trong phần thảo luận sau bài phát biểu.

Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị Walmart ở Los Angeles. Ảnh: Reuters

Những bình luận này được Powell đưa ra trong bối cảnh tranh luận về các đợt cắt giảm tiếp theo đang nóng lên, chỉ một tuần sau khi Fed hạ lãi suất lần đầu tiên năm nay.

Hai quan chức Fed gần đây đề xuất giảm lãi suất mạnh tay để bảo vệ thị trường lao động Mỹ. Trong khi đó, số khác lại kêu gọi thận trọng. Nhà đầu tư hiện dự báo cơ quan này có thêm hai đợt điều chỉnh nữa năm nay, với tổng cộng 0,5 điểm phần trăm (0,5%), đưa lãi suất chuẩn về mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022.

Chủ tịch Fed cũng khẳng định Mỹ chưa xảy ra cuộc khủng hoảng khiến họ phải hạ lãi suất mạnh tay.

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn ở thế khó. Thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump đang đẩy giá cả lên, trong khi tăng trưởng việc làm chững lại. Cả hai trụ cột trong nhiệm vụ kép của Fed (ổn định giá cả và toàn dụng lao động) đều chịu sức ép. "Điều này đồng nghĩa không có con đường nào miễn nhiễm với rủi ro", Powell nói.

Kể từ sau quyết định tuần trước, hai thành viên trong Hội đồng Thống đốc Fed đã công khai bày tỏ lo ngại về thị trường lao động, đồng thời xoa dịu tác động của thuế nhập khẩu lên giá cả.

Phó chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman ngày 23/9 phát biểu tại một sự kiện ở Asheville, bang North Carolina: "Dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động mong manh hơn và thuế nhập khẩu chỉ tác động nhỏ, ngắn hạn đến lạm phát". Bà cảnh báo nếu tình này kéo dài, Fed "sẽ cần điều chỉnh chính sách nhanh và mạnh hơn".

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, tăng trưởng việc làm vài tháng qua chậm lại. Số người tìm việc đã vượt nhu cầu tuyển dụng, dù tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp 4,3%.

Thống đốc Fed Stephen Miran - một trong các cố vấn kinh tế hàng đầu của Trump - cho rằng giới kinh tế học đang đánh giá thấp sức ép mà lãi suất tạo ra lên thị trường lao động.

"Tôi cho rằng chính sách hiện quá thắt chặt, đe dọa nhiều đến nhiệm vụ thúc đẩy việc làm của Fed", Miran nói. Theo ông, lãi suất nên "thấp hơn gần 2 điểm phần trăm". Tức là, tương đương 8 đợt giảm 0,25%, hoặc 4 đợt giảm 0,5 điểm nữa. Dù vậy, Fed thường chỉ thực hiện các đợt cắt giảm lớn trong giai đoạn khó khăn kinh tế.

Trong khi đó, một số quan chức Fed không đồng tình với điều này. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết lạm phát vẫn là vấn đề vì chưa quay về mục tiêu 2%.

"Lãi suất chỉ cần giảm dần là sẽ xuống khá nhiều trong thời gian tới. Tuy nhiên, khi lạm phát đã cao hơn mục tiêu suốt 4 năm qua và đang có xu hướng nhích lên, tôi cho rằng chúng ta cần thận trọng", ông giải thích.

Chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng 2,6% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố PCE tháng 8 vào cuối tuần này.

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cũng cho rằng "rủi ro với mục tiêu ổn định giá vẫn là lớn nhất". "Từ các cuộc khảo sát và phản hồi nhận được, chúng tôi nhận thấy nhiều khả năng giá còn tăng thêm. Tôi thấy lo lắng về điều đó", ông nói trên Wall Street Journal.

Hà Thu (theo CNN, CNBC, WSJ)