FBI từng cảnh báo nguy cơ UAV Iran nhắm vào California

Tài liệu mới công bố cho thấy FBI từng gửi cảnh báo tới các sở cảnh sát tại bang California về khả năng Iran phóng UAV nhằm vào khu vực.

"Chúng tôi đã thu được thông tin cho thấy tính đến đầu tháng 2, Iran dường như có ý định tiến hành cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái (UAV) phóng từ một tàu không xác định ngoài khơi lãnh thổ Mỹ", ABC News ngày 11/3 dẫn cảnh báo được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát đi cuối tháng trước.

FBI nhận định mục tiêu của cuộc tấn công là các địa điểm tại bang California, thêm rằng hành động này có thể diễn ra "trong trường hợp Mỹ tiến hành không kích Iran". Tuy nhiên, FBI khi đó lưu ý họ chưa có thông tin chính xác về thời gian, phương thức hay mục tiêu cụ thể của kế hoạch này.

UAV của Iran trong một cuộc diễn tập ở Nasrabad, tỉnh Isfahan hồi tháng 9/2022. Ảnh: AFP

Cảnh báo được FBI phát hành thông qua Trung tâm Tình báo Khu vực Chung Los Angeles.

Văn phòng Thống đốc bang California khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh ở mọi cấp độ để bảo vệ cộng đồng. Trong khi đó, Sở Cảnh sát hạt Los Angeles cho biết đã nâng mức sẵn sàng hành động lên "cấp độ cao".

John Cohen, cựu giám đốc tình báo tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ, bày tỏ lo ngại về nguy cơ UAV triển khai từ Thái Bình Dương và Mexico. "Chúng ta biết Iran có mạng lưới hoạt động rộng khắp ở Mexico và Nam Mỹ. Họ có mối quan hệ, UAV và giờ là động lực để tiến hành tấn công", ông nói.

Cohen khẳng định FBI đã sáng suốt khi đưa ra cảnh báo để chính quyền bang California có thể chuẩn bị và ứng phó tốt hơn với những mối đe dọa tiềm ẩn. "Những thông tin như vậy vô cùng quan trọng đối với các cơ quan thực thi pháp luật", ông nói.

Các địa điểm bị tập kích trong xung đột ở Trung Đông. Bấm vào ảnh để xem chi tiết

Tình báo Mỹ từ lâu đã lo ngại khả năng Iran bố trí thiết bị quân sự trên đất liền hoặc các tàu ngoài khơi để chờ thời cơ phản công. Họ cũng chỉ ra rằng các băng đảng ma túy Mexico sử dụng UAV ngày càng nhiều, cảnh báo nguy cơ công nghệ này được sử dụng để tấn công lực lượng Mỹ gần biên giới.

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng trước khi ABC News công bố cảnh báo của FBI, Tổng thống Donald Trump tuyên bố "không lo ngại" về kịch bản Iran hậu thuẫn những cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ Mỹ.

Mỹ và Israel ngày 28/2 phát động chiến dịch hiệp đồng tập kích Iran, khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng. Tehran đã trả đũa bằng loạt cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp Trung Đông. Giao tranh đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực.

Thanh Tâm (Theo ABC News, Reuters)