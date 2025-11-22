FBI tìm mua drone cáp quang

FBI muốn mua drone cáp quang có khả năng duy trì kết nối ổn định và kháng nhiễu để bổ sung vào kho thiết bị chống tội phạm.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 20/11 đưa ra "yêu cầu cung cấp thông tin" với các doanh nghiệp có khả năng chế tạo thiết bị bay không người lái (drone) điều khiển bằng cáp quang, cũng như tìm mua thêm drone điều khiển bằng sóng vô tuyến.

FBI từ chối bình luận về cách họ sử dụng số drone dự kiến mua. Chưa rõ đơn vị nào sẽ được trang bị drone cáp quang. "Chúng tôi sử dụng drone trong nhiều phương án xử lý tình huống", văn bản có đoạn.

Theo biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, chưa có dấu hiệu cho thấy FBI sẽ mua drone sát thương. Cơ quan này có thể thử nghiệm và huấn luyện điều khiển drone cáp quang để học cách đối phó với chúng trên thực địa.

Drone cáp quang trong diễn tập của Vệ binh Quốc gia Mỹ tại bang Michigan ngày 21/7. Ảnh: USAF

Drone ngày càng quan trọng đối với các cơ quan hành pháp trên thế giới. Tại Mỹ, lực lượng hành pháp thường dùng drone để thu thập thông tin trước và trong lúc triển khai chiến dịch, xác định nơi nghi phạm ẩn náu và trinh sát công trình cần xâm nhập. Hoạt động này đặc biệt quan trọng với các đội đặc nhiệm chuyên xử lý tình huống phức tạp với mức độ nguy hiểm cao.

Quân đội Nga là lực lượng tiên phong sử dụng drone cáp quang trong thực tế, nhằm tăng độ chính xác và hiệu quả sát thương ở xung đột Ukraine.

Drone cáp quang nổi bật nhờ khả năng truyền tín hiệu, hình ảnh ổn định và chất lượng cao hơn so với kết nối vô tuyến, ngay cả khi thiết bị bay sát mặt đất và ở khu vực nhiều vật cản. Kết nối cáp quang cũng giúp drone miễn nhiễm với các biện pháp chế áp điện tử, vốn hạn chế đáng kể khả năng tác chiến của drone dùng kết nối vô tuyến.

Tuy nhiên, drone cáp quang bay chậm và đòi hỏi nhiều năng lượng hơn loại dùng sóng vô tuyến do mang tải nặng hơn, sợi cáp cũng có nguy cơ bị rối hoặc đứt.

Yêu cầu được FBI đưa ra trong lúc các băng đảng ma túy sử dụng ngày càng nhiều drone và thiết bị chống drone. Altman cho rằng có khả năng FBI đang điều tra các nghi phạm, tổ chức tội phạm hoặc nhóm cực đoan có thiết bị chống drone, do đó họ cần mua phương tiện kết nối qua cáp quang.

Stefano Ritondale, chuyên gia về băng đảng ma túy ở Mỹ Latin, nhận định công nghệ chống drone đang là vấn đề ngày càng nghiêm trọng đối với các cơ quan hành pháp. "Hoạt động của thiết bị chống drone ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, drone Mỹ không phải đối tượng chính mà các băng đảng nhắm đến, thay vào đó là thiết bị của đối thủ", ông nói.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)