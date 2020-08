Fauci hoài nghi về vaccine Nga

Chuyên gia y tế hàng đầu nước Mỹ Fauci cho biết ông thực sự nghi ngờ rằng liệu vaccine Sputnik V của Nga có an toàn và hiệu quả.

"Tôi hy vọng rằng người Nga đã thực sự chứng minh vaccine an toàn và hiệu quả. Tôi thực sự hoài nghi liệu họ đã làm điều đó hay chưa", cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci nói trong cuộc phỏng vấn với ABC hôm 11/8.

Fauci cho biết có được vaccine và chứng minh được nó có an toàn, hiệu quả hay không là hai chuyện hoàn toàn khác. Ông nói thêm Mỹ đang theo đuổi ít nhất một tá các loại vaccine của riêng mình.

"Nếu chúng tôi muốn có cơ hội làm bị thương nhiều người hoặc trao cho họ thứ gì đó không hiệu quả, chúng tôi có thể bắt đầu luôn, vào ngay tuần sau nếu muốn. Tuy nhiên, đó không phải cách chúng tôi làm", Fauci nói.

Chuyên gia y tế Anthony Fauci tại một cuộc họp ở thủ đô Washington, Mỹ, hôm 31//7. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia dịch tễ cho biết thêm tuyên bố Nga hoặc Trung Quốc có vaccine hoàn toàn khác với vaccine sản xuất tại Mỹ. "Vì chúng tôi có cách thực hiện ở một đất nước quan tâm tới sự an toàn", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Vladimir Putin cùng ngày tuyên bố Nga đã phát triển thành công loại vaccine đầu tiên cung cấp khả năng "miễn dịch vững vàng" chống Covid-19 sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người. Ông mô tả đây là "bước tiến rất quan trọng đối với thế giới". Giới chức Nga cho biết đã nhận được yêu cầu đặt hàng từ hơn 20 nước.

Giới chức y tế Mỹ và Đức ngay lập tức tỏ ra hoài nghi về độ an toàn của vaccine này do thiếu dữ liệu và chưa hoàn thành thử nghiệm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nói rằng họ muốn xem dữ liệu an toàn của vaccine Nga.

Thế giới đã huy động kinh phí và nghiên cứu lớn chưa từng có để gấp rút ra cho ra đời các loại vaccine có thể bảo vệ người dân khỏi Covid-19. Đại dịch đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 20,5 triệu người nhiễm và hơn 740.000 người chết.

Ngọc Ánh (Theo GMA)