Fauci: Ca nCoV Mỹ gấp 16 lần mức bình thường

Tiến sĩ Fauci nhận định chỉ khi ca nhiễm giảm xuống 10.000 mỗi ngày, Mỹ mới có thể "hết dịch", song con số thực tế đang là 160.000 ca.

"Chúng ta vẫn trong tình trạng đại dịch vì ghi nhận 160.000 ca nhiễm mỗi ngày. Với một quốc gia có quy mô như chúng ta, không thể cứ ghi nhận loanh quanh mốc 100.000 ca nhiễm mỗi ngày. Phải đạt được mức dưới 10.000 ca nhiễm trước khi có thể cảm thấy an tâm", chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci cho biết hôm 9/9.

Số ca nhiễm trung bình hàng ngày trong 7 ngày qua ở Mỹ đã giảm nhẹ so với tuần trước, xuống còn 140.000 ca, dù hai ngày nghỉ trong tuần có thể khiến dữ liệu thấp hơn. Tiến sĩ Fauci khẳng định Mỹ chưa thể quay lại cuộc sống bình thường với số ca nhiễm cao như vậy.

Theo dữ liệu từ New York Times hôm 9/9, trung bình ca tử vong do nCoV của Mỹ trong 7 ngày qua là hơn 1.500 người, giảm mạnh so với mức trung bình khoảng hơn 3.000 người hồi đầu năm, khi nước này chịu ảnh hưởng Covid-19 nghiêm trọng nhất.

Trung bình số người phải nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ từ ngày 25-31/8 là hơn 12.100 người, giảm 1,7% so với con số sơn 12.300 ca một tuần trước đó, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Tiến sĩ Anthony Fauci điều trần trước Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu của Thượng viện tại thủ đô Washington ngày 20/7. Ảnh: AFP.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8/2020 trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ, Fauci cũng từng nói các ca nhiễm cần phải giảm xuống dưới 10.000 ca mỗi ngày. Thời điểm đó Mỹ ghi nhận trung bình khoảng 50.000 ca nhiễm hàng ngày, trước khi tăng lên mức cao nhất gần 300.000 ca mỗi ngày hồi tháng một.

Hồi tháng ba, Fauci tiếp tục phản đối việc nới lỏng các biện pháp hạn chế chống Covid-19 trước khi ca nhiễm hàng ngày thấp hơn 10.000 ca. Chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ cho rằng 10.000 ca nhiễm mỗi ngày hoặc thấp hơn là mốc có thể chấm dứt đại dịch.

Tiến sĩ Fauci nói thêm vaccine vẫn là yếu tố quan trọng để ngăn nCoV. "Khi tỷ lệ lớn dân số được tiêm chủng, một số người vẫn có thể nhiễm virus, nhưng nó không là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng", ông nói.

Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 41,5 triệu ca nhiễm và gần 675.000 ca tử vong do nCoV. Khoảng 61,95% người Mỹ đã tiêm vaccine Covid-19, trong đó 52,66% tiêm đủ hai mũi.

Ngọc Ánh (Theo Guardian)