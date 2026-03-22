Fashionista Châu Bùi: 'Không áp lực khi bị chê giọng hát'

Châu Bùi nói sẵn sàng đón nhận ý kiến trái chiều về giọng hát để trưởng thành hơn khi lấn sân âm nhạc.

Đầu tháng 3, Châu Bùi phát hành MV đánh dấu bước lấn sân ca hát. Dịp này, cô nói về sự chuẩn bị và cảm xúc làm nghề.

- Chị nghĩ gì về chặng đường đi qua khi công bố video nhạc đầu tay?

- Trước ngày giới thiệu MV, tôi mất ngủ. Khi ngồi trên sân khấu chia sẻ về dự án, tôi vừa nhẹ nhõm vừa sung sướng. Từ nhỏ tôi đã yêu nghệ thuật, dù gia đình không ai theo con đường này. Những ngày đầu bước vào showbiz, bố mẹ không ủng hộ, nhưng tôi cố gắng từng bước để họ thấy môi trường đó phù hợp với mình.

Âm nhạc với tôi là cách giải thoát cảm xúc. Tôi rất dễ khóc nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy sự mong manh ấy. Khi viết nhạc, tôi giãi bày, tìm sự đồng điệu với người nghe. Trước đây, mỗi khi xảy ra hiểu lầm hay tranh cãi, tôi thường lên tiếng giải thích. Nhưng dần dần, tôi nhận ra không thể lúc nào cũng mang toàn bộ năng lượng để làm điều đó.

Tôi học cách cô đọng cảm xúc thay vì nói quá nhiều. Tôi nhận ra âm nhạc không chỉ là niềm vui mà còn là phương tiện giúp hiểu bản thân và tìm được sự cân bằng.

- Chị chuẩn bị ra sao khi bước vào lĩnh vực mới so với bản thân?

- Tôi có khoảng bảy năm để chuẩn bị. Phần lớn thời gian, tôi học thanh nhạc và chắt chiu cảm xúc. Khi làm những công việc khác, tôi chỉ muốn hoàn thành thật nhanh để được về nhà học hát.

Nhiều người nhận xét giọng hát của tôi bản năng. May mắn, tôi có những người thầy, giúp tôi nhận ra điểm yếu, từng bước cải thiện.

Có lúc tôi tự hỏi "liệu mình có thực sự phù hợp với con đường này" hay "sao cứ phải chọn việc khó để làm". Nhưng càng học và trải nghiệm, tôi càng tin đây là lựa chọn đúng. Trong một bữa cơm với bạn trai, tôi từng nói: "Em sẽ gắn bó với âm nhạc nghiêm túc". MV đầu tay được tôi lên ý tưởng và thực hiện trong khoảng bốn tháng.

- Thử sức tại show "Em xinh say hi 2025", vào đến chung kết, cơ hội này cho chị kinh nghiệm gì?

- Chương trình như một lớp học giúp mình trau dồi chuyên môn, học cách trình diễn và rèn sự tự tin. Ở đó, tôi có cơ hội thử sức với nhiều thể loại như ballad, dance, rap, hip hop kết hợp vũ đạo.

Tôi nhớ như in cảm giác lần đầu bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Tháng 9/2025, tham gia concert đầu tiên của chương trình, góp mặt trong bảy tiết mục trước hàng chục nghìn khán giả, tôi choáng ngợp.

Trong chặng đường này, tôi quen biết nhiều chị em như Tiên Tiên, Lâm Bảo Ngọc, Orange, 52Hz, Lyhan. Họ chia sẻ kinh nghiệm, cho tôi lời khuyên.

- Chị đón nhận ra sao trước những ý kiến rằng Châu Bùi hát không hay?

- Khán giả biết đến tôi với vai trò fashionista. Khi tôi lấn sân âm nhạc chắc chắn sẽ khó tránh khỏi hoài nghi. Tôi không nặng nề trước những lời chê hay để sự soi xét chi phối bản thân. Với bất cứ công việc nào, một khi đã làm, tôi đều dành sự tôn trọng, đặt tâm huyết.

Với ca khúc đầu tay, tôi xác định không hướng đến sự an toàn. Làm nghệ thuật, tôi cần cảm thấy "đã" với sản phẩm của mình. Nếu chăm chăm chiều theo thị hiếu, tôi nghĩ dễ đánh mất bản sắc.

Tôi không làm âm nhạc để chứng minh mình hát hay mà để kể câu chuyện của bản thân. Vì vậy, tôi chấp nhận ý kiến trái chiều, đón nhận để tiến bộ. Hơn 10 năm hoạt động showbiz, tôi hiểu còn nhận được phản hồi của công chúng là điều đáng quý.

- Việc lấn sân ca hát giúp chị nhìn rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình thế nào?

- Điểm mạnh của tôi là sự cầu toàn và kiên nhẫn. Có lúc tôi dành bốn giờ trong phòng thu chỉ để chỉnh sửa một câu hát đến khi thật sự ưng ý. Âm nhạc khiến tôi hiểu đây là lĩnh vực đòi hỏi sự bền bỉ hơn rất nhiều so với những gì mình từng trải qua.

Tuy nhiên, tôi còn ngây thơ trong cách nhìn nhận, suy nghĩ làm nghề. Trước đây, tôi cho rằng cứ dốc hết sức, hết lòng thì sẽ đạt được điều mong muốn. Sau một số trải nghiệm, tôi hiểu không phải lúc nào làm vậy cũng tốt, rất dễ bị bào mòn sức khỏe. Bài học tôi rút ra là cần biết dừng lại đúng lúc để giữ năng lượng, chọn thời điểm thích hợp để thể hiện điều muốn nói.

Âm nhạc giúp tôi học cách chậm lại, bớt kỳ vọng vào những điều ngoài tầm kiểm soát.

- Nổi tiếng khi hoạt động thời trang, chị sẽ kết hợp thế mạnh này với âm nhạc ra sao?

- Tôi nghĩ điểm chung giữa hai lĩnh vực là hành trình tìm ra bản sắc cá nhân. Thời trang giúp tôi hiểu rõ tư duy sáng tạo của mình, luôn có xu hướng thử điều mới, kiên trì với nó cho đến khi được công nhận. Ví dụ nhiều người thích tôi với mái tóc dài đen nữ tính nhưng tôi luôn khao khát khám phá phiên bản khác của bản thân nên không ngại cắt ngắn, nhuộm màu. Khi ca hát, tôi muốn đưa tinh thần đó vào phần hình ảnh, concept và cách kể câu chuyện để tạo dấu ấn riêng.

Với thời trang, đôi khi bạn có thể che khuyết điểm bằng lớp trang phục hay cách trang điểm. Còn âm nhạc thì không, giọng hát là thứ trần trụi - nơi cảm xúc, câu chuyện phải được kể trực diện. Vì vậy, tôi đầu tư nghiêm túc.

- Tình yêu với rapper Binz giúp chị vững vàng thế nào?

- Tôi luôn muốn cân bằng chuyện tình cảm và con đường làm nghề. Khi nhắc đến Châu Bùi, tôi không muốn khán giả nghĩ mình dựa vào ai đó mà muốn được nhìn nhận bằng thực lực, có màu sắc riêng.

Anh luôn đứng phía sau ủng hộ tôi. Khi tôi bắt đầu viết nhạc và làm các việc cụ thể hơn, anh góp ý ở một số khâu. Điều này khiến tôi nhận ra sự độc lập quá mức trước đó vô tình tạo khoảng cách với người bên cạnh. Tôi học cách mở lòng để anh đồng hành.

Khi tôi áp lực hay yếu đuối, anh động viên: "Đừng sợ. Mọi người có công nhận hay không, em vẫn xứng đáng để đứng trên sân khấu. Anh tự hào về em". Câu nói đó khiến tôi có thêm niềm tin vào bản thân. Sau sáu năm bên nhau, niềm tin giữa chúng tôi chưa bao giờ lung lay.

- Mục tiêu của chị trong thời gian tới là gì?

- Tôi muốn đi đường dài với âm nhạc nên không vội vàng. Tôi không đặt mục tiêu ra nhiều bài hát mà ưu tiên chất lượng.

Với tôi, làm nhạc cần đi song hành với sự tận hưởng, có trạng thái tinh thần cân bằng. Tôi học cách thả lỏng, đối diện cảm xúc thay vì gặm nhấm hay biến nó thành tiêu cực.

Tôi vẫn trong hành trình khám phá bản thân, lắng nghe khán giả. Tôi không đặt nặng chuyện phải chạy show để giữ độ "hot" hay áp lực danh xưng.

Tân Cao

