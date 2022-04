'Fantastic Beasts 3' dẫn đầu phòng vé

Bắc Mỹ"Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" - phần ba ngoại truyện của thương hiệu "Harry Potter" - thu 43 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Theo Variety, thành tích của Fantastic Beasts 3 ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn ảnh hưởng phòng vé Bắc Mỹ. Tuy nhiên, tác phẩm có doanh thu mở màn thấp nhất thương hiệu Harry Potter của tác giả J.K. Rowling. Tập đầu của loạt phim - Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) - kiếm 74 triệu USD tại Bắc Mỹ trong tuần ra mắt. Phần hai The Crimes of Grindelwald cũng thu về 62 triệu USD dù bị khán giả và giới phê bình chê chất lượng.

Fantastic Beasts: Sinh Vật Huyền Bí Những Bí Mật Của Dumbledore Official Trailer Trailer "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore". Video: CGV

Warner Bros. đầu tư nhiều tiền cho thương hiệu Fantastic Beasts, với hy vọng tìm lại thành công như thời Harry Potter. Hãng chi hơn 200 triệu USD cho The Secrets of Dumbledore và 10 triệu USD cho công tác quảng bá toàn cầu. Sau khi ra mắt, tác phẩm nhận đánh giá không khả quan từ giới phê bình, chỉ đạt điểm 48% tích cực theo thống kê của Rotten Tomatoes.

Các chuyên gia cho rằng bộ phim phụ thuộc vào doanh thu các thị trường quốc tế bên ngoài nước Mỹ để mong có lãi. Fantastic Beasts 3 hiện kiếm khoảng 150 triệu USD tại những quốc gia và vùng lãnh thổ khác, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 193 triệu USD. Tuy nhiên, phòng vé Trung Quốc - thị trường lớn nhất thế giới hiện nay - đang bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19, khiến khoảng 50% số rạp chiếu đóng cửa. Điều này có thể ảnh hưởng lớn tới doanh thu của Fantastic Beasts 3.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore do J. K. Rowling trực tiếp viết kịch bản. David Yates tiếp tục ngồi ghế đạo diễn. Dự án quy tụ dàn sao đa quốc tịch như Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Mads Mikkelsen... Nội dung xoay quanh quá khứ của nhân vật phù thủy Dumbledore, lấy bối cảnh những năm 1930.

Dumbledore (Jude Law đóng) tiết lộ không thể trực tiếp ra tay đánh trả Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) vì một lời thề máu giữa họ lúc trẻ. Thầy phù thủy của trường Hogwarts tập hợp đội ngũ chống tên ác nhân gồm anh em nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí Newt (Eddie Redmayne) - Theseus Scamander (Callum Turner), trợ lý Bunty (Victoria Yeates), phù thủy người Pháp Yusuf Kama (William Nadylam), giáo sư Lally (Jessica Williams) và thợ làm bánh Jacob (Dan Fogler).

Đạt Phan (theo Variety)