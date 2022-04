Mads Mikkelsen được khen khi thay thế Johnny Depp

Diễn viên Đan Mạch Mads Mikkelsen nhận nhiều lời khen khi nhận vai ác nhân Gellert Grindelwald thay Johnny Depp trong "Fantastic Beasts 3".

Theo Variety, sau các buổi chiếu sớm, đa phần giới phê bình cùng quan điểm Mads Mikkelsen là một sự nâng cấp cho nhân vật trong loạt phim tiền truyện của thương hiệu Harry Potter. Trước đó, tài tử Johnny Depp giữ vai này nhưng bị hãng phim ngừng hợp đồng sau bê bối đời tư với vợ cũ Amber Heard.

Mads Mikkelsen (trái) thay thế Johnny Depp trong vai phù thủy Gellert Grindelwald. Ảnh: Warner Bros

Cây viết Kirsten Acuna của tờ Insider nhận xét: "Mikkelsen nhập vai một cách tự nhiên và khiến người xem dễ dàng quên Depp từng đóng nhân vật này. Ở phần trước, tôi không thể hiểu ai sẽ muốn theo hầu một gã phù thủy trông thật khôi hài. Nhân vật theo mô-típ những gã lập dị mà Depp đã hóa thân nhiều năm. Ngược lại, Mikkelsen vào vai Grindelwald với thần thái quyến rũ, dịu dàng, thuyết phục bạn rằng bất kỳ ai cũng có thể bị gã phù thủy này chinh phục và lôi kéo vào cuộc chiến vì anh ta".

Peter Bradshaw của The Guardian viết Mikkelsen "có màn trình diễn tinh tế và quỷ quyệt hơn Depp". Trong khi đó, Robbie Cullen của The Telegraph cho rằng Mikkelsen chứng tỏ anh ấy "nên được chọn ngay từ đầu" cho vai diễn này. Các tờ Time Out, AV Club đồng tình diễn viên Đan Mạch đã thổi làn gió mới vào nhân vật ác nhân của thương hiệu phim.

Mads Mikkelsen sinh ngày 22/11/1965, là em ruột tài tử Lars Mikkelsen. Anh được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter, trong loạt phim truyền hình Hannibal của đài NBC. Trước Gellert Grindelwald, Mikkelsen từng đảm nhiệm nhiều vai phản diện: Tonny trong Pusher, Le Chiffre (Casio Royale), Kaecilius (Doctor Strange)...

Fantastic Beasts: Sinh Vật Huyền Bí Những Bí Mật Của Dumbledore Official Trailer Trailer "Fantastic Beasts 3", ra rạp Việt Nam từ ngày 8/4. Video: CGV

Fantastic Beasts là loạt tiền truyện của Harry Potter, dựa trên kịch bản do nhà văn J. K. Rowling viết trực tiếp. Phần ba xoay quanh quá khứ của nhân vật phù thủy Dumbledore, lấy bối cảnh những năm 1930. David Yates tiếp tục ngồi ghế đạo diễn. Ngoài Mikkelsen, dự án quy tụ dàn sao đa quốc tịch như Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston.

Đạt Phan