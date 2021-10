Facebooker Trương Châu Hữu Danh lĩnh 4 năm 6 tháng tù

Cần ThơTòa nhận định Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm đăng nhiều bài viết sai sự thật lên mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tổ chức, cá nhân.

Quan điểm được TAND huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, đưa ra chiều 28/10 - khi áp dụng mức án 4 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bị cáo Danh, 39 tuổi.

Cùng tội danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Lê Thế Thắng (36-41 tuổi) bị phạt 2-3 năm tù. Tất cả 5 người bị cấm hành nghề báo chí trong 3 năm.

Trương Châu Hữu Danh - minh họa Tòa nhận định hành vi, tuyên án các bị cáo, chiều 28/10. Video: Cửu Long

Theo tòa, các bài viết của Danh và đồng phạm không sử dụng hình ảnh, câu chữ rõ ràng mang tính chống phá, nhưng qua cách thức, nội dung trình bày đã khiến dư luận tin vào bài viết là đúng. Nhiều người vào bình luận, bày tỏ cảm xúc, chia sẻ, công kích, sử dụng ngôn từ khó nghe đối với các tổ chức, cá nhân. "Từ đó cho thấy bị cáo có ý đồ, mục đích lôi kéo các đối tượng xấu tham gia bình luận chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước", bản án nêu.

HĐXX cho rằng, các thông tin bài viết của bị cáo Danh và đồng phạm đăng trên Facebook, các kênh thông tin khác đã lập ra, đều vi phạm phạm quy định của Luật viễn thông, Luật An ninh mạng, vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng... Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; gây hoang mang nghi ngờ, mất niềm tin trong nhân dân, gây bất ổn xã hội.

Các bị cáo nghe tuyên án chiều 28/10. Ảnh: Cửu Long

Theo cáo trạng, tháng 8/2019, Danh cùng Bảo, Nhã, Đoàn Kiên Giang, Lê Thế Thắng lập nhóm Báo Sạch và trang Fanpage Báo Sạch và kênh Youtube BS Chanel đăng tải bài viết, video về các vấn đề "nóng" được dư luận quan tâm.

Nhóm này đã viết và đăng nhiều bài về bức xúc của người dân liên quan đến Dự án Khu đô thị mới tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, vụ án Hồ Duy Hải, tranh chấp đất tại Đồng Tâm, hạn mặn miền Tây, Đại học Tôn Đức Thắng, cưỡng chế tại Gia Trang Quán (TP HCM)...

Cơ quan chức năng xác định các bài viết "đều núp dưới danh nghĩa đấu tranh chống tiêu cực, hoạt động báo sạch nhưng thực chất là tiêu cực".

Cuối năm 2020 Danh bị bắt, các thành viên còn lại tự động rời khỏi nhóm. Lê Thế Thắng xóa Fanpage Báo Sạch nhưng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã trích xuất, lưu giữ được 47 bài viết của nhóm này, chuyển cho Công an TP Cần Thơ điều tra.

Nhã, Giang, Bảo, Thắng lần lượt bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam hoặc khởi tố cho tại ngoại.

Trong hai ngày xét xử vừa qua, Danh thừa nhận do "chủ quan, suy diễn một chiều, thiếu kiểm chứng" khi đăng tải nhiều bài viết lên trên trang cá nhân và Fanpage. Mục đích của bị cáo là "muốn phản biện xã hội và mong muốn được đóng góp, làm những điều tốt đẹp" nhưng rất nhiều người bình luận tiêu cực, xóa không hết.

Danh nhận trách nhiệm chính và gửi lời xin lỗi đến các cá nhân, tổ chức bị xâm phạm. Tương tự, các bị cáo khác cũng thừa nhận sai phạm và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, đóng góp cho xã hội.

Cửu Long