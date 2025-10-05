Facebooker Thủy Tẹt Bé bị nghi 'trục lợi tiền từ thiện'

Điện BiênNông Thị Thu Thủy bị cáo buộc dùng tài khoản Facebook Thủy Tẹt Bé xây dựng hình ảnh nhân hậu để kêu gọi từ thiện, lợi dụng ít nhất 3 hoàn cảnh khó khăn để chiếm đoạt 24 triệu đồng.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giữ hình sự Thủy, 31 tuổi, trú phường Điện Biên Phủ, để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Việc bắt Thuỷ có liên quan đến việc Công an Điện Biên khởi tố Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân với cùng cáo buộc. Tuân bị xác định đã lợi dụng 7 trường hợp quyên góp tiền từ thiện, chiếm đoạt 140 triệu đồng.

Bị can Nông Thị Thu Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, nhiều năm qua Thủy tạo dựng hình ảnh trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực. Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết trên Facebook cá nhân có tên "Thủy Tẹt Bé" kêu gọi giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn.

Công an cáo buộc, từ năm 2022, Thủy bắt tay cùng Tuân để tạo các chiến dịch kêu gọi ủng hộ. Lợi dụng niềm tin của cộng đồng, Thủy và Tuân tìm kiếm và đưa lên các trường hợp bất hạnh để kêu gọi từ thiện.

Khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên rồi cắt ghép "như kiểu mình đi trao tiền". Tính riêng trong năm 2025, Thủy đăng hơn 400 bài viết liên quan từ thiện. Từ tháng 2 đến 6/2025, Thủy lợi dụng 3 hoàn cảnh khó khăn để trục lợi 24 triệu đồng.

Công an đang mở rộng làm rõ các hành vi.

Phạm Dự