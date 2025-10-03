Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân chiếm đoạt 140 triệu đồng từ thiện

Điện BiênNguyễn Mạnh Tuân bị cáo buộc kêu gọi từ thiện song chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn giữ lại để chi tiêu cá nhân hơn 140 triệu đồng.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, tạm giam Tuân, 38 tuổi, trú xã Quài Tở, để điều tra tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuân là giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn song đã xin nghỉ việc hồi tháng 9

Theo công an, từ tháng 12/2016, Tuân xây dựng hệ thống kêu gọi từ thiện, gồm ba tài khoản Facebook là Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (149.000 người theo dõi) và Lãng tử Tây Bắc. Tuân sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền.

Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, dưới hình ảnh một thầy giáo cấp ba, Tuân luôn thể hiện là người đầy lòng nhân ái, chuyên đi kêu gọi ủng hộ từ thiện bằng giọng điệu chân thành. Trên mạng xã hội, Tuân thường xuyên cập nhật các hình ảnh về hoạt động từ thiện. Từ đó khiến nhiều người tin tưởng, sẵn sàng chuyển tiền, công an đánh giá.

Ngày 23/9, công an nhận được đơn tố giác của một công dân ở địa phương phản ánh về việc nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện vào tài khoản cá nhân của Tuân. Thế nhưng các khoản tiền này không được minh bạch khiến họ hoài nghi "tiền không đến tay người cần giúp đỡ".

Vào cuộc, công an xác định rằng sau khi nhận tiền, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để sử dụng cá nhân. Từ tháng 2 đến 8/2025, Tuân đã lợi dụng 7 trường hợp ở Điện Biên và Sơn La, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng. Công an đang tiếp tục mở rộng để xác minh số tiền chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra khám xét nhà Tuân. Ảnh: Công an cung cấp

Trước hàng loạt sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, lời khai của các nhà hảo tâm và hoàn cảnh khó khăn bị ăn chặn tiền từ thiện, Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng đã đủ căn cứ chứng minh hành vi trục lợi.

Ngày 30/9, Tuân tự nguyện ra trình diện để đầu thú và bị khám xét chỗ ở vào ngày hôm sau.

Phạm Dự