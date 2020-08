Facebook cho biết họ đã xóa một bài đăng trên trang cá nhân của Trump vì chứa thông tin sai lệch về Covid-19.

Bài đăng của Tổng thống Mỹ Trump là video ông trả lời phỏng vấn Fox News vào sáng 5/8. "Video này bao gồm các tuyến bố sai lầm rằng một nhóm người miễn dịch với Covid-19, điều đó vi phạm chính sách của chúng tôi về các thông tin sai lệch Covid-19 gây hại", phát ngôn viên Facebook Andy Stone cho biết trong một thông báo cùng ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại họp báo ở Nhà Trắng ngày 3/8. Ảnh: Reuters.

Stone thêm rằng "tuyên bố sai lầm" của ông Trump trong video là "trẻ em gần như miễn dịch với nCoV". Đoạn clip cũng được đăng tải trên Twitter chiến dịch tranh cử của Trump, sau đó được chia sẻ từ tài khoản cá nhân của Tổng thống Mỹ.

Facebook xóa bài đăng của Trump Video Trump trả lời phỏng vấn Fox News được đăng trên tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ. Video: Twitter/Donald J. Trump Facebook cho hay dù đây không phải lần đầu mạng xã hội này gỡ một nội dung khỏi trang của Trump, nhưng đây là lần đầu tiên việc gỡ bỏ nội dung do vi phạm quy tắc về thông tin liên quan Covid-19.

Hồi tháng 6, Facebook gỡ quảng cáo do đội ngũ chiến dịch Trump đăng tải vì có chứa biểu tượng của Đức Quốc xã. Twitter hồi tháng 6 cũng gỡ video do chiến dịch tranh cử Trump chia sẻ, lên án tình trạng bạo loạn sau cái chết của George Floyd, do vi phạm bản quyền. Twitter còn xóa một video được chia sẻ trên tài khoản của Trump đêm 27/7 về việc sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để điều trị Covid-19.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã đối mặt với nhiều chỉ trích, gây áp lực đòi hành động chống lại các bài viết gây xôn xao của Tổng thống Mỹ liên quan biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở nước này.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc, khiến hơn 18,9 triệu người nhiễm, hơn 710.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 5 triệu ca nhiễm, hơn 161.000 ca tử vong. Thư ký báo chí Nhà Trắng McEnany khẳng định Tổng thống Trump muốn tái mở cửa trường học vào mùa thu và tuyên bố giới khoa học không nên can thiệp.

Mai Lâm (Theo CNN)