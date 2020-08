Facebook lo Trump can thiệp kết quả bầu cử

Facebook lên kế hoạch cho tình huống Tổng thống Trump hoặc những người ủng hộ ông đưa tin sai lệch về kết quả bầu cử sắp tới trên mạng xã hội này.

Theo New York Times, mạng xã hội lớn nhất thế giới đang phải đưa ra nhiều kịch bản nhằm ngăn chặn việc can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống sắp tới. Trong đó, công ty đặc biệt chú ý tới các hành động có thể liên quan đến ông Trump và những người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông.

Theo đó, Facebook đang tìm hiểu xem họ sẽ phải làm gì nếu Trump sử dụng Facebook để "tuyên bố rằng ông đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa" hoặc nếu ông "cố gắng vô hiệu hóa kết quả bầu cử bằng cách tuyên bố bưu điện làm mất phiếu bầu hoặc các nhóm khác đã can thiệp vào cuộc bỏ phiếu".

Facebook gần đây phải xóa một số bài viết của Trump với lý do vi phạm chính sách của công ty.

Facebook đã lên kế hoạch việc này từ lâu. Tuần trước, công ty đã "trao đổi với các quan chức bầu cử về khả năng thông tin kết quả có thể bị sai lệch". Bài đăng này không đề cập đến Trump nhưng lưu ý rằng quá trình bỏ phiếu kéo dài có thể bị lợi dụng để gây mất lòng tin vào kết quả.

Đầu tháng này, Facebook cho biết họ đã xóa một bài đăng trên trang cá nhân của Trump vì chứa thông tin sai lệch về Covid-19. Bài đăng của Tổng thống Mỹ đưa lại video ông trả lời phỏng vấn Fox News vào sáng 5/8. "Video mang nội dung sai lệch về một nhóm người miễn dịch với Covid-19. Điều đó vi phạm chính sách của chúng tôi về các thông tin không đúng về Covid-19 gây hậu quả tai hại", phát ngôn viên Facebook, Andy Stone, cho biết trong một thông báo cùng ngày.

Hồi tháng 6, Facebook cũng gỡ quảng cáo do đội ngũ thực hiện chiến dịch bầu cử của Trump đăng tải vì dùng biểu tượng của Đức Quốc xã. Twitter hồi tháng 6 cũng gỡ video do đội thực hiện chiến dịch tranh cử Trump chia sẻ, lên án tình trạng bạo loạn sau cái chết của George Floyd, do vi phạm bản quyền. Twitter còn xóa một video được chia sẻ trên tài khoản của Trump đêm 27/7 về việc sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để điều trị Covid-19.

Tuấn Hưng