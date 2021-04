Facebook chi 23 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg

Facebook đã bỏ ra hơn 23 triệu USD để đảm bảo an toàn cho Mark Zuckerberg và gia đình trong năm 2020, cao hơn 3 triệu USD so với 2019.

Trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Facebook cho biết đã chi 13,4 triệu USD cho việc đảm bảo an ninh cá nhân và gia đình Mark Zuckerberg. Con số này năm 2019 là 10,4 triệu USD. Ngoài ra, 10 triệu USD được dành để trả lương cho nhân viên an ninh và các chi phí khác.

"Ông ấy cũng có nghĩa là Facebook. Do đó, những gì tiêu cực về công ty liên quan trực tiếp và thường được liên tưởng ngay đến Zuckerberg", đại diện Facebook nói về vai trò của vị CEO.

Facebook đang chi hàng chục triệu USD cho sự an toàn của Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters.

Theo đánh giá hàng năm Facebook gửi lên SEC, chi phí bảo vệ cho Mark Zuckerberg và gia đình tăng trong năm 2020 chủ yếu do Covid-19, bầu cử Mỹ và "các giai đoạn có nguy cơ an ninh cao". Ngoài ra, chi phí cho nhân viên an ninh cũng tăng trong thời gian này.

"Ủy ban bồi thường, đề cử và quản trị của Facebook tin rằng những chi phí này phù hợp và cần thiết trong bối cảnh phức tạp hiện nay. Thực tế, Mark Zuckerberg chỉ yêu cầu nhận lương 1 USD mỗi năm, không nhận bất kỳ khoản thưởng hoặc phúc lợi nào", hồ sơ Facebook gửi lên SEC có viết.

Facebook dự định cung cấp thêm các dịch vụ bảo vệ an ninh cho đội ngũ giám đốc cấp cao của công ty, do những người này "phải đối mặt với mức độ giám sát cao và căng thẳng sau bầu cử Mỹ 2020, cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021". Vấn đề sẽ được đề xuất tại cuộc họp cổ đông của Facebook ngày 26/5 tới.

Như Phúc (theo The Verge)