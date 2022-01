F0 nặng ở Hà Nội tăng

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 9/1 ghi nhận 2.811 ca Covid-19 trong 24 giờ qua; 429 ca nặng và nguy kịch.

Bộ Y tế không ghi nhận ca tử vong nào tại thành phố trong hôm nay. Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận đến ngày 8/1 Hà Nội có 429 ca nặng và nguy kịch, tăng 16,4% so với trung bình một tuần trước. Trong đó, 380 ca thở oxy qua gọng kính, tăng 26,2%. Trong đó, 9 ca thở máy dòng cao (HFNC), thở máy không xâm lấn 7, thở máy xâm lấn 30 ca, giảm lần lượt 62%, 35,5% và 3,7% so với trung bình một tuần trước. Ba bệnh nhân đang lọc máu, không có trường hợp nào phải can thiệp ECMO.

Các ca nhiễm hôm nay phân bố tại 405 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa 136; Hai Bà Trưng 123; Bắc Từ Liêm 112; Ba Đình 105; Hà Đông 102.

Đến ngày 8/1, toàn thành phố đang điều trị hơn 43.600 trường hợp, trong đó, gần 34.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà, tăng cao so với gần một tuần trước (22.000 F0 điều trị tại nhà ngày 3/1).

Nửa tháng qua, Hà Nội liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới trong ngày. Các giải pháp chống dịch của thành phố là tăng cường tiêm vaccine; cung cấp thuốc kịp thời và quản lý chặt F0 tại nhà, hạn chế tối đa chuyển tầng điều trị. Thành phố tăng cường điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng tại nhà, giảm tải cho y tế tuyến trên để các bệnh viện tập trung cứu chữa người có triệu chứng trung bình nặng và nguy kịch.

Về giảm tử vong, mấu chốt là phân tầng đúng người bệnh để chuyển tuyến điều trị kịp thời. Sở Y tế hôm 6/1 đã điều chỉnh phân tầng F0 lần thứ 6, chia ra quản lý theo mức độ nguy cơ của F0 thay vì dựa vào yếu tố nguy cơ tăng nặng như trước. Cụ thể, tầng ba là F0 có tình trạng cấp cứu, SpO2 (chỉ số nồng độ oxy trong máu) dưới 90%, điều trị tại các bệnh viện Trung ương và bệnh viện hạng một của Hà Nội như Thanh Nhàn, Đức Giang, Hà Đông, Xanh Pôn, Sơn Tây; tầng hai là F0 có bệnh nền chưa ổn định, phụ nữ mang thai hoặc vừa sinh con, trẻ dưới 3 tháng tuổi, có SpO2 từ 90-96%, sẽ điều trị tại các bệnh viện tuyến quận, huyện; tầng một là F0 nhẹ, có nguy cơ thấp hoặc trung bình.

Tổng số nhiễm tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4 đến nay) là 70.958 ca.

Bác sĩ trạm cấp cứu trung tâm 115 trên đường đến trạm y tế lưu động vận chuyển F0, tháng 12/2021. Ảnh: Giang Huy

Thúy Quỳnh