F0 đã khỏi bệnh 'đắt khách'

TP HCMNhiều bệnh nhân Covid -19 đã khỏi dễ dàng tìm được công việc chăm sóc F0 điều trị tại nhà hay trong bệnh viện, với mức lương lên tới 850.000 đồng mỗi ngày.

Đầu tháng 10, gia đình anh Phan Hiền, ở quận Tân Bình có bốn người nhiễm Covid-19, trong đó có người bà đã 85 tuổi. Lo lắng những ngày tới người trẻ có thể trở nặng và không chăm sóc được bà, anh Hiền quyết định thuê người.

Điều kiện tuyển dụng của anh "một bạn nữ có sức khỏe, là F0 đã khỏi bệnh, có thể chăm sóc người già". "Người khỏi bệnh dù sao cũng có miễn dịch tốt hơn người tiêm đủ hai mũi vaccine", anh Hiền giải thích.

Chỉ vài phút sau khi đăng bài tìm người trong một nhóm trên Facebook, đã có người nhận lời đến nhà làm việc. Người bà của Hiền còn khỏe, có thể đi lại được nên anh chỉ yêu cầu người làm hỗ trợ bà khi cần, không làm những việc khác. Gia đình cũng lo ăn uống, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi nên anh quyết định trả mức lương 500.000 đồng một ngày. Có một cô gái nhận lời nhưng cho biết, cô chỉ có thể làm việc một tuần.

Điều kiện lựa chọn của anh Hiền đang là "yếu tố tiên quyết" của các gia đình có nhu cầu tìm người chăm sóc bệnh nhân, người cao tuổi tại nhà hay trong các bệnh viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, F0 sau khỏi bệnh có khả năng tự bảo vệ cơ thể trước nCoV cao hơn rất nhiều lần so với một người chưa bị bệnh (dù tiêm đủ hai mũi vaccine). Điều này có nghĩa một người khỏe mạnh tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có thể bị nhiễm, còn người đã từng nhiễm bệnh thì khả năng tái nhiễm rất thấp.

Việc những F0 đã khỏi bệnh chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện cũng giúp giảm tải công việc cho các bác sĩ. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trong đợt bùng phát Covid-19 lần thứ 4, TP HCM có hơn 410.000 ca nhiễm. Sở Y tế TP HCM cho biết thêm, chỉ tính từ ngày 1/8 đến 1/9, số F0 đã hoàn thành thời gian cách ly là hơn 87.000, trong đó có hơn 54.000 người trong độ tuổi lao động.

Trong một nhóm "Tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc F0" tại TP HCM được lập từ cuối tháng 8, đến nay đã có gần 2.000 thành viên. Từ ngày 1/10 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 5-7 bài đăng tìm F0.

Khi những gia đình như anh Hiền có nhu cầu, đó là cơ hội của nhiều F0 khỏi bệnh. Chị Lê Bích Chi, 32 tuổi ở quận Phú Nhuận là một F0 đang tận dụng khá tốt cơ hội này. Từ cuối tháng 7 đến nay chị đã chăm sóc cho 4 người bệnh.

"Đầu tháng 7 tôi nhiễm bệnh nên tham gia nhiều hội nhóm của những F0 chia sẻ kinh nghiệm tự điều trị Covid -19. Sau khi khỏi bệnh, tôi thấy nhiều người đăng bài cần tìm những người khỏi bệnh để chăm sóc người nhà của họ nên thử liên hệ", chị Chi cho biết.

Vốn là công nhân nên chị chưa từng làm việc chăm người bệnh. Giữa lúc đang thất nghiệp, có sức khỏe, lại đáp ứng yêu cầu "là F0 đã khỏi bệnh" nên chị Chi quyết định thử sức.

Tham gia một nhóm "Tìm F0 chăm sóc cho F0", chị Chi sẽ chủ động nhắn tin cho những người đăng bài tìm người. "Tiền công một ngày dao động từ 500.000 đồng đến 850.000 đồng tùy bệnh nhân nặng hay nhẹ hoặc có hỗ trợ tiền ăn cho mình hay không", chị tiết lộ.

Đây không phải là "việc nhẹ lương cao" như nhiều người tưởng, Chi cho biết. Do phải ở trong bệnh viện nên việc đặt đồ ăn giao đến rất tốn kém, chưa kể thường xuyên không được ngủ vì bệnh nhân có thể gọi bất cứ lúc nào. Mỗi lần bác sĩ vào phòng bệnh thì mình phải đi ra nhường chỗ...

"Hầu hết những người tôi chăm sóc là người lớn tuổi, có bệnh nền nên ở lại bệnh viện khá lâu. Người thân của các cụ đa số còn đang cách ly, hoặc lo sợ việc có thể lây nhiễm chéo nên không thể vào viện chăm sóc", chị Chi cho biết.

Những F0 đã khỏi bệnh không chỉ được tín nhiệm vì khả năng kháng Covid mà còn vì kinh nghiệm "vượt cửa tử" mà họ từng trải qua.

Bình An, 25 tuổi ở thành phố Thủ Đức vốn là nhân viên vệ sinh trong bệnh viện dã chiến. Hai tháng trước, An nhiễm Covid -19. Sau khi khỏi bệnh, An gia nhập đội ngũ những F0 khỏi bệnh chăm sóc F0. "Đã trải qua những ngày tháng nhiễm bệnh nên tôi biết bệnh nhân Covid -19 cần gì. Ngoài việc hỗ trợ sinh hoạt cá nhân, tôi còn có thể hướng dẫn họ tập thở, các bài tập để sớm phục hồi", Bình An nói.

Theo An, nhu cầu tìm F0 khỏi bệnh hiện nay rất lớn, anh thường xuyên phải từ chối những lời mời vì đã "kín lịch".

Từ đầu tháng 9, TP. HCM cũng có kế hoạch vận động, tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh, hoàn thành 14 ngày cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Những người tham gia trên tình thần tự nguyện nhưng vẫn có chế độ phụ cấp chống dịch và chi phí sinh hoạt.

"Vì gánh nặng kinh tế gia đình nên tôi không tham gia làm tình nguyện mà chọn cách làm thuê để trang trải cuộc sống. Đây là một công việc chính đáng, giúp nhiều người đang thất nghiệp như tôi trong lúc khó khăn", An nói.

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

Diệp Phan