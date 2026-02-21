Quân đội Mỹ điều tiêm kích F-35, F-16 tiếp cận và bay kèm biên đội oanh tạc cơ Nga hoạt động ở vùng biển ngoài khơi bang Alaska.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/1 thông báo biên đội gồm oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS cùng tiêm kích Su-30SM, Su-35S của nước này thực hiện chuyến bay kéo dài 14 tiếng với hoạt động tiếp liệu trên không tại vùng biển Bering, ngoài khơi Alaska.

Video được cơ quan này công bố cho thấy tiêm kích tàng hình F-35 và tiêm kích F-16C Mỹ tiếp cận oanh tạc cơ Tu-95. Chiến đấu cơ Su-35S làm nhiệm vụ hộ tống bay gần những chiếc F-35 và F-16 trên, song dường như không cơ động để buộc các phi cơ này rời khỏi khu vực.

F-35, F-16 Mỹ chạm mặt oanh tạc cơ Tu-95 Nga ngoài khơi Alaska Tiêm kích F-16, F-35 tiếp cận biên đội máy bay Nga trong video công bố ngày 20/1. Video: BQP Nga

Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết cơ quan này phát hiện hai oanh tạc cơ Tu-95, hai tiêm kích Su-35 và một máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga "hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không (AIDZ) Alaska".

NORAD điều hai tiêm kích F-16, hai chiếc F-35, một máy bay cảnh báo sớm E-3 và 4 máy bay tiếp dầu KC-135 để tiếp cận, nhận dạng và bay kèm biên đội Nga tới khi họ rời khỏi khu vực.

Biên tập viên David Cenciotti của chuyên trang quân sự Aviationist nhận định chuyến bay ngày 20/2 của Nga "gần như giống hệt hoạt động vào ngày này năm ngoái", trừ sự hiện diện của máy bay A-50.

Vùng nhận dạng phòng không Alaska. Đồ họa: Armada International

"Chiếc A-50 bay khá xa phía sau tiêm kích và oanh tạc cơ Nga, làm nhiệm vụ phát hiện mục tiêu và thu nhận tín hiệu radar, sóng vô tuyến và dữ liệu", Cenciotti cho biết.

Theo Cenciotti, Nga có thể mô phỏng chiến dịch tấn công tầm xa kết hợp trinh sát điện tử. Tiêm kích và oanh tạc cơ Nga đóng vai trò mồi nhử để kiểm tra chiến thuật xuất kích và thời gian phản ứng của Mỹ, còn máy bay A-50 ở sau cố gắng thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt về tiêm kích mà Mỹ tiếp cận biên đội.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Aviationist, RIA Novosti)