Tiêm kích F-16 gặp nạn ngay sau khi cất cánh ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, khiến phi công thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tiêm kích F-16 mất liên lạc rạng sáng nay, sau khi cất cánh từ căn cứ không quân ở tỉnh Balikesir, miền tây đất nước. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn lập tức được triển khai và tìm thấy xác máy bay. Thiếu tá Ibrahim Bolat, phi công điều khiển chiếc F-16, được xác nhận đã thiệt mạng.

Video do camera hành trình của ôtô ghi lại cho thấy vụ nổ lớn và cột khói bùng lên khi chiếc F-16 lao xuống đất. Một góc quay khác cho thấy mảnh vỡ trên mặt đường và đám cháy ở vị trí máy bay rơi.

F-16 Thổ Nhĩ Kỳ lao xuống cao tốc, phát nổ Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ phát nổ sau khi lao xuống cao tốc ở tỉnh Balikesir ngày 25/2. Video: TASS

Ismail Ustaoglu, lãnh đạo tỉnh Balikesir, cho biết chiếc F-16 rơi xuống cao tốc Izmir - Istanbul, gần khu vực xã Naipli. Đoạn đường đã bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu nạn và điều tra. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa công bố nguyên nhân vụ tai nạn.

Tiêm kích đa năng F-16 do tập đoàn General Dynamics phát triển từ những năm 1970, được quân đội Mỹ và nhiều nước đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc F-16 có giá khoảng 30-35 triệu USD tùy biến thể, nhưng khách hàng có thể trả nhiều hoặc ít hơn dựa vào số lượng đặt mua, điều kiện kinh tế - chính trị và các yếu tố khác.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang vận hành 238 tiêm kích F-16, gồm 35 chiếc F-16C/D Block 30 được nước này nâng cấp lên chuẩn TM, 174 máy bay F-16C/D Block 40/50 cùng 29 phi cơ thuộc biến thể Block 50+.

Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2024 ký hợp đồng 23 tỷ USD để mua thêm 40 tiêm kích F-16C/D Block 70 để thay thế những phi cơ sắp hết niên hạn, kèm hỗ trợ nâng cấp 79 máy bay trong biên chế lên chuẩn F-16V hiện đại nhất của Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo Anadolu, AP, TRT Haber)