F-16 Thái Lan 'tấn công mục tiêu' ở biên giới với Campuchia

Thái Lan thông báo tiến hành các cuộc tấn công bằng F-16 vào mục tiêu ở biên giới tranh chấp, trong khi Campuchia cáo buộc đây là hành động vi phạm thỏa thuận hòa bình.

Tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên lục quân Thái Lan, thông báo giao tranh xảy ra sáng nay ở khu vực Chong An Ma tại quận Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, cáo buộc quân đội Campuchia khai hỏa bằng vũ khí bộ binh và hỏa lực khác, khiến lực lượng Thái Lan phải đáp trả bằng khí tài tương ứng.

Theo ông Winthai, binh sĩ Thái Lan ở khu vực Chong Bok ở quận Nam Yuen sau đó cũng bị tập kích, khiến một quân nhân thiệt mạng và 4 binh sĩ bị thương.

Ông cho biết quân đội Thái Lan đã bắt đầu triển khai chiến đấu cơ F-16 tập kích một số khu vực để chế áp hỏa lực yểm trợ của Campuchia, sau khi lực lượng tại các vị trí này sử dụng pháo và đạn thả từ trên không để tấn công binh sĩ Thái Lan ở căn cứ Anupong, khiến một số quân nhân thiệt mạng và bị thương.

Tướng Winthai không nói rõ "đạn thả từ trên không" của Campuchia là gì, dường như ám chỉ các loại thuốc nổ, lựu đạn được thả bằng máy bay không người lái.

Tiêm kích F-16 Thái Lan bay trình diễn hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Không quân Thái Lan cho biết đã điều động tiêm kích F-16 để yểm trợ hỏa lực cho lực lượng dưới mặt đất. Các tiêm kích này được giao nhiệm vụ tấn công các trận địa pháo binh Campuchia đang khai hỏa về phía Thái Lan.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan đã tiến hành loạt cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ nước này dọc biên giới ở tỉnh Preah Vihear. Theo Phnom Penh, lực lượng Thái Lan ban đầu nổ súng vào quân nhân Campuchia tại khu vực An Ses, trước khi điều xe tăng khai hỏa vào đền Tamone Thom, khu vực gần đền Preah Vihear và Chomka Chek.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng các hành động của Thái Lan đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận hòa bình được hai bên ký 6 tuần trước. Họ cũng tuyên bố lực lượng Campuchia đã "kiềm chế tối đa" và không bắn trả, thêm rằng giới chỉ huy nước này đang theo dõi tình hình "một cách cảnh giác và hết sức thận trọng".

Khu vực tranh chấp biên giới và đền thờ (chấm vuông màu nâu) giữa Campuchia và Thái Lan. Đồ họa: Britannica

Căng thẳng gia tăng sau khi quân đội Campuchia và Thái Lan hôm 7/12 đấu súng dọc biên giới tranh chấp, khiến hai lính Thái Lan bị thương và người dân phải sơ tán.

Quân đội Thái Lan khi đó nhận định xung đột có thể leo thang và Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ thị "phải hành động phù hợp với tình hình đang diễn ra".

Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 xảy ra xung đột biên giới kéo dài 5 ngày khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán. Hai bên sau đó ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới và cho phép quan sát viên giám sát lệnh ngừng bắn tiếp cận khu vực. Thái Lan cũng cam kết trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt. Tuy nhiên kể từ đó, hai nước nhiều lần cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ thỏa thuận.

Phạm Giang (Theo Reuters, Nation Thailand, Khmer Times)