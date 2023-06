Ezra Miller - tài tử 'lắm tài nhiều tật'

Ezra Miller, sao "The Flash", từng vướng bê bối hành hung, đột nhập và ăn trộm, quấy rối trật tự công cộng.

Trong The Flash, diễn viên hóa thân hai Barry ở dòng thời gian khác nhau. Lối diễn của Miller biến hóa về biểu cảm: Khi trầm lặng với ánh mắt chứa đựng nhiều tâm tư, lúc ngây ngô và hoạt ngôn.

Cây viết David Rooney của The Hollywood Reporter nhận xét tài tử mang đến sự hài hước, chân thành và cảm xúc dễ tổn thương hiếm thấy ở các siêu anh hùng. Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả dành lời khen cho màn trình diễn của tài tử: "Diễn xuất của Ezra Miller quá tuyệt vời","Những cảnh cảm động và lột tả nội tâm anh ấy thực hiện xuất sắc".

The Flash Trailer 26/4 Trailer "The Flash" - khởi chiếu ngày 16/6. Video: Warner Bros.

Theo Variety ngày 30/5, trong cuộc phỏng vấn trên podcast The Discourse, đạo diễn Muschietti cho biết ông không có kế hoạch chọn lại diễn viên đóng The Flash. Ezra Miller sẽ tiếp tục đảm nhận vai này chừng nào Muschietti còn tham gia loạt phim siêu anh hùng của Warner Bros.

Dù khả năng diễn xuất của Miller được đánh giá cao, The Flash chỉ đạt doanh thu 135,7 triệu USD trên thế giới sau bốn ngày khởi chiếu (55 triệu USD ở Mỹ và Canada). Theo Variety, một người kỳ cựu trong ngành nói đây là thảm họa khi bộ phim lẽ ra phải mở màn ở mức 120 triệu USD tại Mỹ. Doanh thu tuần thứ hai giảm 73% - mức giảm nhiều nhất trong các phim của vũ trụ mở rộng DC (DCEU). Hiện The Flash đạt hơn 210 triệu USD toàn cầu sau hai tuần ra rạp, được dự đoán lỗ nặng bởi kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu USD.

Theo NBC News, các chuyên gia nhận định yếu tố dẫn đến thất bại phòng vé là phản ứng thiếu nhiệt tình của khán giả. Tác phẩm từng gặp làn sóng phản đối khi một bộ phận người hâm mộ cho biết sẽ tẩy chay The Flash vì sự góp mặt của Ezra Miller. Theo Deadline, giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery từng cân nhắc việc sa thải tài tử.

Ezra Miller tại buổi ra mắt "The Flash" ngày 12/6. Ảnh: AFP

Phim không được đẩy mạnh quảng bá bởi Ezra Miller liên tục vướng bê bối trong vài năm gần đây. Năm 2020, diễn viên bị cáo buộc bóp cổ một phụ nữ tại quán bar ở Iceland và quấy rối một phụ nữ khác tại nhà riêng của cô ở Berlin (Đức). Tháng 3/2022, Miller bị bắt tại Hawaii hai lần vì các tội danh gây rối trật tự công cộng và hành hung người khác. Tài tử nộp 500 USD tiền phạt cùng 30 USD án phí. Các nạn nhân sau đó rút đơn kiện Miller.

Một nguồn tin của Rolling Stone cho biết Miller bộc lộ các vấn đề tâm lý ngay trên trường quay The Flash. Anh thường xuyên gặp khủng hoảng và nổi nóng khi đóng phim. Tuy nhiên, diễn viên chưa từng đánh hay bạo hành đồng nghiệp.

Tháng 10/2022, anh hầu tòa về hai tội danh liên quan đến việc đột nhập gia cư bất hợp pháp ở Stamford, hồi đầu tháng 5. Chủ căn hộ cho biết Miller đã vào nhà họ để trộm rượu. Dựa trên hình ảnh từ các máy quay an ninh, cảnh sát khởi tố tài tử. Anh tránh được án tù sau khi nhận tội xâm phạm trái phép, nộp 500 USD tiền phạt cùng án phí, chịu một năm quản chế và phải tiếp tục điều trị sức khỏe tinh thần.

Tháng 8 cùng năm, Miller xin lỗi mọi người về hành động của anh. "Gần đây, tôi trải qua một thời gian khủng hoảng dữ dội. Tôi hiểu rằng bản thân đã gặp phải các bệnh tâm lý phức tạp và đang tích cực điều trị. Tôi cảm thấy đáng quan ngại và buồn về những điều đã làm. Tôi cam kết tập trung điều trị để trở lại cuộc sống một cách an toàn và hiệu quả", diễn viên nói trên Variety. Tại buổi ra mắt The Flash ngày 12/6, anh lần đầu xuất hiện trước công chúng sau gần hai năm nhưng không tham gia trả lời báo chí.

Tài tử chụp ảnh cho Evening Standard Magazine hồi tháng 1.

Trước khi gắn với bê bối, Ezra Miller được Independent gọi là con cưng của dòng phim độc lập. Vai diễn đầu tiên của anh là trong loạt phim Afterschool (2008). Năm 2011, anh được đánh giá cao khi đóng sát nhân Kevin Miller trong We Need to Talk About Kevin - thiếu niên lạc lõng, ngông cuồng.

Trong The Perks of Being a Wallflower (2012), dù đóng vai phụ Patrick, Miller nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình. Mỗi khi xuất hiện, anh tạo dựng bầu không khí sinh động và vui nhộn. Nhà phê bình Nicole Ackman nói diễn xuất của Miller cực kỳ lôi cuốn và khiến người xem khó rời mắt.

Trailer 'The Perks of Being a Wallflower' Trailer "The Perks of Being a Wallflower". Ezra Miller xuất hiện giây 0:43. Video: Rotten Tomatoes Trailer

Năm 2016, anh gây tiếng vang khi nhận vai siêu anh hùng The Flash của vũ trụ điện ảnh DC, xuất hiện trong các bom tấn như Suicide Squad, Justice League, Batman v Superman: Dawn of Justice... Cây viết Owen Gleiberman của Variety nhận xét Ezra Miller là lựa chọn hoàn hảo cho nhân vật này. Theo Rolling Stone, Miller nhanh chóng đứng đầu danh sách mong muốn được hợp tác của nhiều hãng phim lớn.

Ezra Miller trong "Fantastic Beasts and Where to Find Them". Ảnh: Warner Bros. Entertainment

Cùng năm, tài tử đóng Credence trong loạt phim Fantastic Beasts - tiền truyện của Harry Potter. Nhà phê bình Karen Han nhận xét Miller có diễn xuất tuyệt vời. The Hollywood Reporter xếp anh vào hàng ngũ diễn viên trẻ triển vọng.

Trên Variety hồi tháng 1, chủ tịch DC Peter Safran cho biết hãng phim hoàn toàn ủng hộ hành trình của diễn viên hiện tại. Vào thời điểm thích hợp khi anh sẵn sàng thảo luận, tất cả sẽ cùng tìm ra phương hướng tốt nhất cho tương lai của anh ở DC. "Trong các cuộc nói chuyện gần đây với Miller, có vẻ anh ấy đang đạt được những tiến bộ lớn", Safran nói.

Thanh Giang