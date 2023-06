Bom tấn 'The Flash' thất bại ở phòng vé

"The Flash" - bom tấn về siêu anh hùng nhanh nhất vũ trụ - được dự đoán lỗ nặng khi doanh thu giảm sút kỷ lục.

Hôm 26/6, theo trang Hollywood Reporter, doanh thu tuần thứ hai công chiếu của The Flash giảm 73% - mức giảm nhiều nhất trong các phim của vũ trụ mở rộng DC (DCEU). Phim thu về 15,3 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, tụt xuống hạng thứ ba, xếp sau tác phẩm hoạt hình về Spider-Man và Elemental. Toàn cầu, The Flash đạt được hơn 210 triệu USD sau hai tuần ra rạp.



Chuyên gia phòng vé dự đoán với kinh phí sản xuất và quảng bá 200 triệu USD, dự án của hãng Warner Bros. có thể lỗ nặng. Tùy theo tỷ lệ ăn chia với rạp (thông thường là 50/50), tác phẩm cần đạt doanh thu gấp đôi kinh phí để hòa vốn. "Lý do The Flash thất bại có thể cần được thảo luận, nhưng đây là thực tế nhà sản xuất phải nhìn nhận lúc này", trang Screenrant bình luận.

The Flash (giữa) bên Batman (phải) và Supergirl trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Trong nước, tác phẩm siêu anh hùng cũng chịu tình trạng ế ẩm với doanh thu hơn 3,5 tỷ đồng cuối tuần qua, theo Box Office Vietnam - đơn vị kiểm soát phòng vé độc lập. The Flash tụt hạng xuống thứ năm (đứng đầu là hoạt hình Elemental với 8,4 tỷ đồng).

Tác phẩm ra rạp Việt từ ngày 16/6, xoay quanh chuyện đời của Barry Allen (Ezra Miller) - còn gọi là The Flash, siêu anh hùng nhanh nhất vũ trụ DC Comics (hơn tốc độ ánh sáng). Dù đã trở thành người hùng cứu thế giới, Barry vẫn sống trong bi kịch gia đình: mẹ anh qua đời không rõ nguyên nhân, bố bị giam vì tình nghi sát hại vợ.

Một lần, Barry phát hiện bản thân có thể du hành thời gian, trở về thời điểm mẹ bị sát hại để ngăn chặn biến cố. Barry cứu mẹ thành công, song sự kiện này dẫn đến loạt thay đổi theo hiệu ứng cánh bướm, khiến anh bị mắc kẹt trong quá khứ với một phiên bản khác của chính mình. Ở dòng thời gian này, Trái đất đối mặt nguy cơ hủy diệt từ tướng Zod (kẻ thù của Superman trong Man of Steel).

Trailer The Flash Trailer "The Flash". Video: Warner Bros.

Diễn xuất của Ezra Miller làm nên sức hút chính của phim. Ở thế giới hiện tại, nhân vật Barry sống trầm lặng sau nhiều biến cố. Khi lạc sang dòng thời gian mới, phiên bản năm 18 tuổi của anh (cũng do Miller đóng) hồn nhiên, vô tâm. Sự xuất hiện của nhiều ngôi sao khách mời - như Michael Keaton, từng đóng nhiều phim về Người Dơi - tạo điểm nhấn.

Giới phê bình điện ảnh cho rằng điểm yếu của tác phẩm chủ yếu nằm ở kỹ xảo hình ảnh (CGI). Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim nhận 65% điểm từ gần 300 bài viết của giới chuyên môn và 84% từ khán giả.

Mai Nhật