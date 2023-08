EVN được giao lập phương án điều chỉnh giá điện

Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo EVN xây dựng phương án giá điện và đề xuất thời điểm điều chỉnh phù hợp.

Nội dung này nêu tại thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, được Văn phòng Chính phủ công bố hôm nay.

Phương án và thời điểm đề xuất điều chỉnh giá điện được Phó thủ tướng lưu ý, hạn chế ảnh hưởng với phục hồi, phát triển kinh tế. EVN cần triệt để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giá điện bán lẻ bình quân tăng 3% từ 4/5, lên 1.920,37 đồng một kWh, sau gần 4 năm kìm giữ. Song mức này chỉ bằng một phần ba so với mức tăng 9,27% giá thành sản xuất điện năm 2022 (2.032,26 đồng). Tài chính của EVN vẫn chưa cải thiện sau đợt tăng giá này.

Cuối tháng trước, EVN từng đề cập muốn sớm được tăng tiếp giá điện do tình hình tài chính chưa cải thiện sau đợt tăng giá cách đây 3 tháng. Năm ngoái tập đoàn này ghi nhận lỗ hơn 26.000 tỷ đồng do giá nhiên liệu (than, dầu, khí) tăng vọt, trong khi giá bán chưa được điều chỉnh kịp thời.

Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện đang được thực hiện theo Quyết định 24/2017, trong đó thời gian giữa hai lần điều chỉnh là 6 tháng nếu rà soát, kiểm tra các chi phí đầu vào khiến giá thành tăng từ 3% trở lên. Như vậy, nếu được đồng ý, đợt tăng giá tiếp theo có thể sẽ vào cuối năm nay.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến sửa các quyết định liên quan tới điều hành giá điện, như cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân (Quyết định 24/2017) với hướng rút ngắn thời gian điều chỉnh từ 6 xuống 3 tháng một lần, và bổ sung quy định giảm giá điện.

Cơ quan này cũng đang sửa Quyết định 28 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, dự kiến giảm biểu giá bán lẻ điện từ 6 xuống còn 5 bậc. Giá điện ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) khoảng 3.457 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).

Tại thông báo kết luận, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu báo cáo Chính phủ việc sửa các quyết định này trong tháng 8 và 9.

Bộ này cũng được yêu cầu theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới, xây dựng các kịch bản và giải pháp đảm bảo nguồn cung trong nước, để tránh gây áp lực lên mặt bằng giá trong nước. "Cơ quan quản lý tăng kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống", thông báo kết luận nêu.

Anh Minh